Secretar de stat în Ministerul Educației: În mare parte, copiii de azi trăiesc sexualitatea prin imagini; şcoala trebuie să intervină

Citește și:

"Se vorbea despre câtă educaţie sexuală primesc copiii din ziua de azi de la părinţi, de la şcoală, de la culte şi aşa mai departe. Nu cred că primesc mare lucru. Şi studiile arată că în cea mai mare parte copiii din ziua de azi trăiesc sexualitatea prin imagini, prin filme şi videoclipuri pornografice, ca să le spunem pe nume, pe care le văd, înainte, cu mult înainte de a înţelege ce este sexualitatea şi de a o practica, de a-şi începe viaţa sexuală. Şi sunt primele generaţii care, de fapt, au această experienţă la îndemână.Ceea ce trebuie să facă şcoala este să intervină, să îi ajute să înţeleagă această experienţă, să vadă că 'modelele' pe care le văd ei pe ecranul calculatorului nu se regăsesc în viaţa de zi cu zi. Nu sunt modele de urmat, ci sunt ficţiune, la fel cum ficţiune rămâne şi un roman scris acum 200 de ani, care promovează valori pe care noi astăzi nu le mai acceptăm atât de uşor. Deci, aceste discuţii trebuie avute într-un cadru organizat, la şcoală şi eu, personal, nu văd nimic ideologic aici", a spus Radu Szekely, în cadrul unei dezbateri organizate la Camera Deputaţilor de către parlamentari de la USR PLUS.El a reamintit că Ministerul Educaţiei susţine introducerea educaţiei sexuale în şcolile din România şi a arătat că Parlamentul nu ar trebui "să intervină atât de profund în modul în care selectează curriculumul", ci doar să traseze liniile generale."Dacă se spune că copilul are dreptul la educaţie, în general, cred că şi educaţia sexuală este parte din acest drept general şi nu e nimic ideologic aici. Cred că discuţia a mers foarte mult în ultima vreme pe partea ideologică. Adică, e vorba despre nişte conţinuturi validate ştiinţific, care sunt predate în alte ţări de zeci de ani şi care sunt introduse în momentul de faţă în anumite discipline - biologie, psihologie, consiliere şcolară şi într-un opţional de educaţie pentru sănătate pe care noi, ca minister al educaţiei, am vrea să îl facem obligatoriu în noile planuri cadru sub o denumire pe care încă o discutăm: Educaţie pentru viaţă. Referitor la bolile cu transmitere sexuală, sunt parte a programei de biologie, se discută, nu sunt complet ignorate, însă sunt discutate din perspectivă pur fiziologică şi nu neapărat din perspectiva ruşinii sociale pe care încă o generează", a precizat el.Irina Mateescu, consilier onorific în cadrul Ministerului Sănătăţii, a arătat că MS este gata să se implice în asigurarea educaţiei pentru sănătate sexuală şi reproductivă, analizând resursa medicală pe care o poate pune la dispoziţia şcolilor şi comunităţilor."Doresc să punctez, legat de sarcinile care sunt în creştere la adolescente, că segmentul acesta produce şi mortalitate, şi morbiditate crescută. Ministerul Sănătăţii este gata să ajute pentru educaţia pentru sănătate sexuală şi reproductivă. Ne dorim să vedem că, în următorul an şi peste doi ani, fie şi o singură gravidă minoră nu mai este în situaţia de a reveni la sarcină. Sunt fete care până la 17 ani nasc de trei ori deja. Ne dorim să ştim că o minoră sau un minor în risc de trafic ajunge să evite capcana aceasta a traficului de persoane. (...) Sperăm să putem sprijini concret, printr-o formare uniformă a acestor specialişti (...). Corpul acesta de specialişti medicali este gata să intervină şi să susţină educaţia pentru sănătate sexuală şi reproductivă în şcoli şi în comunităţi, în locuri în care femeile muncesc şi, la fel, ne uităm şi la prevenţia violenţei domestice, cu această intervenţie pe care o dorim cât mai eficientă şi cât mai rapidă. Ne gândim că la toamnă, deja, mare parte din echipa asta să fie gata să aplice educaţia sexuală şi reproductivă", a spus ea.