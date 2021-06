Cîmpeanu: E nevoie de educaţie sexuală / Strategia aceea de educaţie parentală lansată în anul 2018 era binevenită, nu ştiu de ce am oprit-o

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, afirmă că este nevoie de educaţie sexuală, dar şi de educaţie parentală, menţionând că o strategie în acest sens a fost lansată în 2018 şi nu ştie de ce a fost oprită, relatează News.ro.





Întrebat, joi seară, la B1 Tv, cum ar trebui tranşată problema privind educaţia sexuală, Cîmpeanu a replicat: "Se poate tranşa cu înţelepciune şi cunoscând mai cu seamă realităţile".





El a menţionat, în acest context, că o învăţătoare din Sibiu i-a relatat că mai toţi elevii pe care îi are dorm în aceeaşi cameră cu părinţii şi fraţii mai mari "şi acolo se întâmplă toate lucrurile".

"Acolo avem într-adevăr acele mame extrem de tinere, acolo avem o lipsă de educaţie sexuală atât la nivelul elevilor, dar şi la nivelul părinţilor, pentru că, am spus, strategia aceea de educaţie parentală lansată în anul 2018 era binevenită, nu ştiu de ce am oprit-o. Deci e nevoie de educaţie sexuală", a explicat ministrul Educaţiei.

Întrebat dacă disciplina ar trebui să se numească educaţie sexuală, Cîmpeanu a afirmat: "Nu numai pe palierul ăsta, dar pe multiple paliere, n-are rost să mai încercăm să mai mascăm lucruri care sunt evidente. Că am văzut, a venit pandemia, le-a pus sub lumina reflectoarelor pe toate acele probleme cronice pe care am încercat să le cosmetizăm şi am văzut dintr-o dată şi mai mult decât era cât de grave sunt. N-are rost să mascăm acele probleme".

El a afirmat că programa pentru educaţie sanitară o cunoaşte şi "ea are toate acele lucruri necesare".

"A fost surprinzător chiar şi pentru mine, atunci când am analizat programa şi am ajuns la clasa a XI-a, am zis: uau, deci acolo este chiar totul. Doar că este o disciplină opţională, care se numeşte altfel, care este făcută de 3, 4, 5, 6 la sută dintre elevi, optează pentru acea disciplină, şi care nu sunt absolut sigur că se face în toate şcolile aşa cum ar trebui să se facă", a adăugat ministrul.

Referitor la faptul că părinţii trebuie să-şi dea acordul pentru ca elevii să studieze această disciplină, Cîmpeanu a arătat: "De asta e nevoie şi de educaţie parentală".

Vicepremierul Dan Barna a afirmat, luni, că legea privind educaţia la sănătate, inclusiv educaţia sexuală, retrimisă de către preşedintele Klaus Iohannis spre reexaminare Parlamentului nu oferă posibilitatea copiilor cei mai vulnerabil să beneficieze de astfel de ore decât dacă părintele îşi dă acordul în acest sens. Liderul USR PLUS a adăugat că este "o lege medievală” care obligă în continuare "generaţii de tineri şi tinere să facă lecţia de educaţie sexuală în spatele şcolii sau în toaletă”.