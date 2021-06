Un MBA înseamnă echilibru între dezvoltare personală și dezvoltare profesională! Aplică acum pentru locurile speciale la Bucharest Business School!

Articol susținut de Bucharest Business School

, împreună cu facultatea ESG din cadrul universității, organizează programul de, cu dublă diplomă. În acest an, Bucharest Business School împreună cu Fundația Autonom colaborează în sprijinirea educației de top și își unesc forțele pentru a oferi managerilor și antreprenorilor care se înscriula programul de Executive MBA Româno-Canadian oportunitatea de a câștiga unul dintre cele 12 locuri speciale:. Pentru detalii despre concursul pentru acordarea burselor șiabsolvent al programuluiîn anul 2018, consideră că investiția financiară și de timp realizată prin participarea la acest program a dat deja roade:“Programul mi-a oferit un cadru structurat și un mediu de lucru prietenos, dar și competitiv în același timp, care m-a determinat să ies din zona de confort personală, să aprofundez și să actualizez concepte moderne de afaceri necesare oricărui CEO și care m-a ajutat să fiu mai eficient în deciziile de afaceri luate. Am interacționat cu profesori români și canadieni, am trăit o experiență de învățare intensă și interactivă, mai ales pe parcursul vizitei de studiu de la Montreal, am avut parte de colegi extraordinari, cu care încă țin legătura și cu care am dezvoltat nu doar relații de încredere și prietenie, ci și de afaceri. Recomand cu entuziasm programul de Executive MBA Româno-Canadian tuturor managerilor și antreprenorilor care urmăresc dezvoltarea personală și profesională, și sunt onorat să susțin programul de burse oferite de Bucharest Business School în colaborare cu Fundația Autonom, atât prin activitatea de jurizare, cât și prin suportul financiar oferit de Millenium Insurance Broker (MIB) SA.”Conform, acesta a fost un mix echilibrat între o soluție de dezvoltare personală, o oportunitate pe termen mediu de interacțiune cu profesioniști din domenii diverse și cu parcursuri profesionale diferite, dar și un mod nou de exersare a competențelor manageriale și de comunicare. „Pe parcursul celor doi ani de studiu am avut numeroase și surprinzătoare ocazii de a învăța lucruri noi despre mediul de business din România, dar și despre limitele personale, care au fost împinse tot mai departe. Celor care doresc să înțeleagă mai bine cum funcționează o afacere, cum poate crește sau cum poate deveni aceasta mai rentabilă, mai adaptată la piață sau mai atractivă pentru angajați și investitori, le recomand cu încredere acest program, care poate fi și un catalizator al propriei evoluții profesionale.”De asemenea, conform lui, începerea unui program deeste o idee inspirată deoarece îți va permite să te dezvolți, să îți crești competențele și să parcurgi un proces transformațional prin interacțiunile cu profesorii și colegii, care vin cu experiență și expertiză din domenii cu care probabil nu te-ai întâlni în alte condiții.Toți cei care vor mai multe detalii despre programeleși locurile speciale sunt invitați să acceseze paginile programelor sau să transmită un email laArticol susținut de Bucharest Business School