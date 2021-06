Legea educație sexuală vs. educație sanitară. Senator PSD: ”Am reușit să respingem cererea lui Iohannis. Omul ăsta chiar vrea ca în școli copiilor să li se predea de fragezi practica masturbării” / Vot pentru, doar de la USR

Ce a scris senatorul PSD de Alba Călin Gheorghe Matieș pe Facebook

Redăm postarea publicată pe Facebook de senatorul PSD:



La această postare, mai mulți utilizatori i-au comentat că fotografia folosită este falsă, fiind modificat ecranul ce apare în imagine.









Context - Educația sexuală, înlocuită cu educația sanitară



În 3 iunie 2020, deputații au adoptat proiectul prin care este eliminată sintagma „educație sexuală” din lege, înlocuind-o cu „educație sanitară”. Derularea acestor programe urma să se facă doar cu acordul scris al părinților, potrivit legii votate de parlamentari. Klaus Iohannis a atacat actul normativ la CCR, spunând că, prin modul în care a fost adoptat, precum și prin conținutul normativ, încalcă Constituția.



CCR a decis că legea este constituțională, însă în 4 noiembrie 2020 președintele a trimis-o în parlament pentru reexaminare.



Legea care modifică Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, în forma în care a fost trimisă la promulgare, prevedea astfel:



„Art. 46, alineatul i)



Ce solicitase președintele Iohannis în cererea de reexaminare



Amendamentele respinse ale USR

Senatorii PNL, PSD și UDMR au votat împotriva modificărilor cerute de președintele Iohannis și în favoarea proiectului așa cum a mers el la promulgare anul trecut. Cei de la USR au venit cu amendamente, însă toate au picat la vot.Plenul Senatului va da un vot luni, apoi cererea de reexaminare merge la Camera Deputaților, care este decizională.Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat pentru HotNews.ro că cei de la PNL au mottivat cu „rețineri personale” și presiuni din partea alegătorilor din teritoriu să nu voteze în sensul solicitării președintelui Iohannis.„Noi ne-am străduit să găsim o formulă de convergențp cu colegii de la PNL și UDMR pentru a debloca legea și au avut loc mai multe runde de conversații în avans. Cu 24 de ore eram în regulă, apoi ni s-a spus că ei nu vor putea sa cadă de acord pe orice altceva în afară de forma actuală. Cei de la PNL au spus că au rețineri personale și au presiuni din partea circumscripțiilor lor, iar înțelegerea a căzut și legea a rămas în forma în care a fost formulată”, a declarat Pălărie, președinte al Comisiei de Muncă din Senat.La rândul său, senatorul USR Irineu Darău, autorul amendamentelor care au picat la vot, a precizat că s-a discutat pe această tema circa trei ore la comisie.„Astăzi a fost o luptă pe viață și pe moarte de-a dreptul. După cum mulți știți, Iohannis a trimis în Parlament pentru reexaminare Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.Mai pe românește, disputa cu privire la educația sexuală în școli! Din fericire, în comisia de muncă am reușit să respingem cererea lui Iohannis. Omul ăsta chiar vrea ca în școli copiilor să se predea de fragezi practica masturbării (după cum o cere OMS), dar pericolul din spate este altul, mult mai grav. Se vede deja în țări ca și Canada sau SUA: COPIII SĂ FIE GHIDAȚI SPRE HOMOSEXUALITATE! USR lasă impresia uneori că este plătit de ONG-urile LGBT. Altfel nu îmi explic…USR-ul a sărit de fund în sus (nicio trimitere la homosexualitatea clamată la rang de doctrină de piticii lui Barna) că asta ne cere Europa!ATENȚIE: accept pe oricine în jurul meu și nu voi discrimina pe nimeni după niciun criteriu, fie el și sexual. DAR SĂ ÎI SPUI COPILULUI de 6-7 ani al acestei țări cum să se masturbeze și să îi insufli în mod voit și conștient să își schimbe traiectoria sexuală…NICIODATĂ USR-IȘTILOR!!!Nu mă credeți, uitați-vă la Canada!!! Asta vrem?? EU NU!!USR-ul a vrut ca orele de sexualitate să fie ținute de ONG-uri și să nu facă parte din curricula Ministerului Educației!! Adică să vină oricine și să predea ce o vrea… Iar Ministerul Educației să nu aibă nimic de spus…USR-ul și Iohannis au vrut astăzi ca elevii să fie obligați să participe la orele de educație sexuală. Adică să elimine acordul părinților!!! INACCEPTABIL!Nu fac parte nici dintre acei care susțin că sexualitatea este tabu, și copiii să nu vorbească despre ea! Sunt foarte multe boli cu transmitere sexuală, iar o sarcină nedorită la o vârstă fragedă îți schimbă probabil întreaga viață. Trebuie să îi pregătim pe copiii noștri pentru viață, iar educația sexuală are importanța ei clară. Copiii noștri au acces la internet de la vârste mici. Lumea s-a schimbat și nu putem să ne prefacem că nu vedem asta…Am citit cărți care acum sunt în școlile din Canada sau SUA (mulțumesc prietenilor mei de acolo pentru că mi le-au trimis). NU voi accepta ca poveștile copiilor de 5-6 ani să li se citească povești cu un rege și un rege care alcătuiesc o familie și au și un copil și au trăit fericiți pentru că asta este NOUA NORMALITATE!Cu orice risc, politic, electoral, uman: nu am nimic cu absolut nimeni și îi accept și chiar am apropiați cu orientări sexuale diferite de a mea! Sub plapuma voastră, faceți ce vreți! Dar nu încercați să mă obligați să transformăm toți copiii acestei țări în ceea ce nu sunt!!Totul sub paravanul orei de educație sexuală.”În cererea de reexaminare, președintele Iohannis preciza că înlocuirea noțiunii de „educație sexuală” cu cea de „educație sanitară” și introducerea obligativității obținerii acordului scris al părinților a generat numeroase critici, atât din partea experților din domeniul educației, cât și a organizațiilor neguvernamentale, îndeosebi a celor reprezentative ale tinerilor și elevilor.„Prin introducerea sintagmei „educație pentru viață, inclusiv educație sanitară”, textul de lege se îndepărtează de principiul „promovării educației pentru sănătate” prevăzut în art. 3 lit. r) din Legea nr. 1/2011. Practic, reglementate în acest mod, programele de educație pentru sănătate sunt evidențiate doar prin educația sanitară, componenta de educație pentru sănătate sexuală fiind, astfel, eliminată sau simplificată la transmiterea în mod exclusiv de informații cu privire la igiena personală. Ideea de educație sanitară este una desuetă, ce nu mai corespunde conceptului actual privind sănătatea publică. Educația sanitară, fiind un termen utilizat înainte de anul 1990, cuprindea doar activități de asigurare a igienei”, se arată în cererea președintelui.Șeful statului adăuga că importanța educației pentru sănătate, mai ales a educației sexuale rezultă îndeosebi din necesitatea asigurării unui climat sănătos, în deplină siguranță pentru realizarea relațiilor dintre indivizi, care să garanteze integritatea fizică și psihică a acestora.De asemenea, Iohannis susținea că obligativitatea existenței acordului din partea părinților are ca efect restrângerea accesului copiilor la o educație adecvată, cu atât mai mult cu cât această limitare nu se aplică și în cazul altor tipuri de programe.„Această măsură legislativă este de natură să creeze un obstacol în realizarea interesului superior al copilului, astfel cum acesta este prevăzut de convențiile internaționale la care România este parte și care trebuie să primeze dreptului părintelui de a decide pentru copilul său”, preciza președintele.Potrivit unui comunicat de presă, amendamentele USR PLUS vizau:- eliminarea articolului de lege care schimbă sintagma „educație sexuală” în „educație sanitară” și care condiționează participarea la aceste ore de acordul părinților- introducerea orelor de educație sexuală din clasa a V-a- predarea orelor de către cadre medicale- posibilitatea ca părinții să-și retragă copiii de la aceste ore, la clasele V-VIII.„Dacă nu le oferim adolescenților și tinerilor informații și explicații în mod organizat, la școală, ei își vor lua informația singuri de unde pot, de pe Internet, de pe TikTok sau de pe alte rețele sociale. Statisticile arată că 9 din 10 băieți și 6 din 10 fete au accesat conținut pornografic înainte de 18 ani. E absurd să crezi că mai poți opri accesul copiilor și tinerilor la tehnologie și la informația la care vor să ajungă. Este aproape imposibil ca părinții din ziua de azi să știe sau să verifice pe ce site-uri rătăcesc copiii lor, ce informație se găsește acolo și cine o gestionează. Dacă vrem să dăm dovadă de responsabilitate reală, trebuie să elaborăm rapid un cadru legislativ care să permită o predare adecvată vârstei copiilor”, a explicat Irineu Darău, citat în comunicat.USR amintește în comunicat că „România are cel mai mare număr de mame minore din Europa, peste 700 de fete cu vârste sub 15 ani devenind mame, cea mai mare incidență și mortalitate din cauza cancerului de col uterin din UE, iar unul din patru tineri a contractat o boală cu transmitere sexuală. O cercetare din 2015 arată că lipsa educației sexuale costă România circa 33 de milioane de euro pe an.”