​Evaluare Națională 2021. Elevii vor avea 15 minute suplimentare pentru completarea datelor de identificare și pot desena figuri geometrice / Toate detaliile transmise de Ministerul Educației către inspectorate

„Sunt câteva elemente care fac diferența. În primul rând, am facut totul ca elevul să se poată concentra pe fond și nu pe formă. Din punct de vedere epidemiologic, am decis organizarea în centre de examinare mici pentru a nu se crea aglomerații. Am asigurat 15 minute suplimentare pentru completarea datelor.







Am soluționat o problemă mai veche, pe figurile gemoetrice elevii pot face construcții fără să fie considerate semne particulare. De asemenea, la Limba Română pot sublinia pe textele date, nu se consideră semne”, a spus ministrul.





Cîmpeanu a declarat de asemenea că în cele mai multe cazuri, elevii vor susține examenul în propria școală.



Precizări pentru inspectorate:





1. La probele scrise ale evaluării naționale elevii primesc subiectele în formă de broșură, putând să solicite şi pagini suplimentare dacă este cazul. Capsarea broșurilor se realizează înainte de distribuirea acestora ȋn săli, ȋn trei locuri (lateral stânga sus, jos și la mijloc). Eventualele foi suplimentare utilizate de către elevi se vor adăuga, prin capsare în alte două locuri, situate ȋntre cele trei locuri iniţiale, astfel încât broșurile cu pagini suplimentare vor avea 5 capse; broşura se predă la finalul probei şi, ȋntrucât conţine subiecte, aceasta nu rămâne ȋn posesia candidaţilor;





2. Numerotarea paginilor se realizează de către profesorul asistent la predarea lucrării de către elev. Pe prima pagină a broșurii se completează numărul total de pagini primite de la elev. Spațiile rămase libere/necompletate se barează/marchează cu litera Z.





3. Se aplică ștampila “Evaluare Națională 2021-C.E.”, atât în interiorul broșurii, la mijlocul paginilor, conform modelului notarial (jumătate pe pagina din stânga și jumătate pe pagina din dreapta) pentru a prinde fiecare dintre paginile broșurii, cât și peste colțul închis și lipit al lucrării, fără a semna lucrarea, înainte de ieșirea primului elev din sala în care se susține proba.





4. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15 minute; timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare, conform prevederilor art.17 alin (10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.





5. Caseta de identificare se completează și se sigilează cu etichete





6. În caseta de identificare, centrul de examen se completează numai în cazul în care școala de proveniență a elevului este arondată altei unități de învățământ.





7. Elevii cărora nu le este suficient spațiul din broșură pentru răspuns pot solicita pagini suplimentare pe care pot continua redactarea răspunsului.





8. La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns completat în căsuța de răspuns poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală a literei scrise în căsuță și scrierea în dreapta căsuțe a literei asociate răspunsului considerat corect.





9. La proba de limba română şi/sau maternă, un răspuns care constă ȋn marcarea cu X a unei opțiuni poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontala a marcajului X și marcarea cu X a răspunsului considerat corect.





10. La proba de limba română şi/sau maternă sunt permise sublinierile pe text cu creion sau stilou/pix de culoare albastră, în cazul itemilor care vizează sintaxa frazei, nu se consideră semn particular delimitarea propozițiilor în frază.





11. La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul II poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.





12. La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.





13. La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor."





Elevii de clasa a opta încheie vineri cursurile. Până atunci, ei se pot înscrie la examenul de evaluare națională. Prima probă va avea loc pe 22 iunie - limba și literatura română, urmată de Matematică pe 24 iunie și limba maternă pe 25 iunie.

- Elevii de clasa a opta din 2021 reprezintă prima generație care studiază după o programă nouă, cu examen nou. Este vorba de prima generație care a intrat la școală în clasa pregătitoare.

- Testul are 10 pagini, care trebuie completate în două ore

- Ca urmare a pandemiei, pe 5 februarie a apărut o programă adaptată, iar pe 22 februarie a fost publicat primul test de antrenament

- Testul are 10 pagini, care trebuie completate în două ore - Ca urmare a pandemiei, pe 5 februarie a apărut o programă adaptată, iar pe 22 februarie a fost publicat primul test de antrenament Programa adaptată poate fi consultată aici Citește și: Calendarul admiterii la liceu, modificat. Repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a opta, pe 24 iulie

Calendarul examenului de Evaluare Naţională 2021

07 - 11 iunie 2021 - Înscrierea la evaluarea naţională

22 iunie 2021 Limba şi literatura română - probă scrisă

24 iunie 2021 - Matematica - probă scrisă

25 iunie 2021 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) - Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) - Depunerea contestaţiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 - Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie - Afişarea rezultatelor finale

Etapa specială a examenului de Evaluare Naţională 2021

28 iunie - 2 iulie - Înscrierea la evaluarea naţională

5 iulie - Limba şi literatura română - probă scrisă

6 iulie - Matematica - probă scrisă

7 iulie - Limba şi literatura maternă - probă scrisă

9 iulie -(până la ora 12:00) - Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

9 iulie (ora 14:00 - ora 20:00) - Depunerea contestaţiilor

10 - 11 iulie - Soluţionarea contestaţiilor

12 iulie - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor (după ora 12.00)





Adresa a fost publicată de Federația Națională a Asociațiilor de Părinți din preuniversitar, pe Facebook.La rândul său, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a prezentat aceste modifcări într-o intervenție la Aleph News