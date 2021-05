Concursul de directori pentru școli, deschis și către profesorii care nu au calitatea de expert în management educaţional - proiect al Ministerului Educației

Noul proiect de OUG prevede astfel:



"Se pot înscrie la concursul naţional pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care îndeplinesc următoarele condiţii: diplomă de licenţă sau atestat de echivalare în condiţiile 149 alin. (3), au promovat examenul de definitivat, cel puţin cinci ani vechime în învăţământ".

"Se pot înscrie la concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi cadrele didactice titulare care nu au calitatea de expert în management educaţional, dar care au diplomă de licenţă şi gradul didactic I sau II".

Ce afirmă ministerul în nota de fundamentare:



Mai mult, radiografia reală a sistemului național de învățământ ne arată că se impune o schimbare de paradigmă în ceea ce privește abordarea instituțională a managementului educațional. Este foarte importantă gestionarea mai eficientă a resurselor educaționale (documentare/ curriculare, umane și materiale) și dezvoltarea capacității de atragerea de resurse (financiare și umane) și menținerea în sistem a resurselor umane bine pregătite și motivate. Redefinirea managerului educațional este de o importanță deosebită, managerul trebuie să fie capabil să definească profilul cerut pentru viitoarele cadre didactice și să motiveze cadrele didactice pentru performanță înaltă, să identifice bunele practici și să recunoască inovația și să utilizeze tehnologiile moderne de informare și comunicare.”









Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că prima etapă a concursului pentru directori va avea loc pe 27 iulie, când va avea loc un examen scris național cu subiecte unice. Pentru calificarea în etapa următoare, de interviu, care va avea loc în toamnă, este necesară obținerea notei 7 minimum.

"Iar cel de-al cincilea, care face diferenţa - îmi doresc foarte mult şi o să propun insistent acest lucru şi o să vă rog insistent să vă gândiţi să ne sprijiniţi - trebuie să fie un profesionist, provenit dintr-o firmă cu departament puternic de HR, şi avem deja firme solide care pot să pună la dispoziţie pentru trei zile, o săptămână, două săptămâni, fiecare cât poate, experţi pentru a participa în aceste comisii de interviu, pentru a avea o selecţie cât mai eficientă. De asemenea, un reprezentant al universităţilor cu experienţă managerială care să aibă un cuvânt de spus, să fi fost director de departament, prodecan, decan, prorector, rector sau să fie un profesor de management resurse umane, managementul educaţiei. (...) Deci, al cincilea membru poate să fie fie specialist în HR, fie din universităţi", a mai spus Cîmpeanu.





