CITY College avansează și lansează Pan–European Executive MBA, un program cu diplomă dublă de la Universitatea York UK și Universitatea Strasbourg Franța, oferit la București/ York este una dintre universitățile de top la nivel global, iar Strasbourg se mândrește cu 18 laureați ai premiului Nobel

Executive MBA-ul Pan–European oferit la București construiește și dezvoltă în continuare punctele forte ale actualului program de Executive MBA. Pe lângă diploma dublă, programul EMBA oferă studenților săi o adevărată experiență internațională: trei călătorii de studii – în York (UK), Strasbourg (Franța) și Salonic (Grecia). Mai mult decât atât, clasele sunt susținute de către distinși profesori internaționali de la CITY College Campusul European al Universității York, Universitate Strasbourg și alte universități foarte bine cotate din întreaga lume cât și experți din business cu îndelungată experiența profesională. Executive MBA–ul Pan–European este un program exclusiv internațional cu multe oportunități de networking și un program inovativ special creat pentru managerii și profesioniștii din business din zilele noastre care au nevoie să își înbunătățească cunoștiințele și abilitățile pentru dezvoltarea lor profesională și personală.„Atunci când am căutat soluții prin care să îmbunătățim programul nostru de Executive MBA, cea mai bună direcție a fost creșterea adaptabilității pentru mediul European. Cea mai importantă componentă pe care am introdus-o a fost acordarea a două diplome la absolvire, atât de la Universitatea York cât și de la Universitatea Strasbourg. Astfel, studenții vor fi expuși mediilor academice de la cele două prestigioase universități la care se adaugă, în plus, o săptămână de studiu în Salonic", spuneProf. Leslie SzamosiCursurile sunt susținute de profesori internaționali de la universități prestigioase din întreaga lume, dar și de experți din mediul de business cu o îndelungată experiență profesională.este unul exclusiv internațional cu multe oportunități de networking, fiind totodată și un program inovator, special creat pentru managerii și profesioniștii din business din zilele noastre care au nevoie să își îmbunătățească cunoștințele și abilitățile pentru dezvoltarea lor profesională și personală.Programul este ușor accesibil managerilor foarte ocupați care doresc să continue munca în paralel cu studiile, astfel că aceștia pot alege între modul de livrare executive (face-to-face plus trei călătorii internaționale) sau modul de livrare executive blended (online plus cele trei călătorii internaționale). Curricula pune accentul pe învățarea experimentală prin proiecte din viața reală, workshop-uri și coaching în carieră, lărgind spectrul de aplicare a teoriei și abilităților și construind abilități de leadership strategic. Participanții la program se pot specializa în una dintre ariile managementului, alegând una dintre cele șase disponibile: General Management, Marketing, Finance, Logistics and Supply Chain Management, Health Care Management, Human Resource Management.Obținerea a două diplome universitare face ca studentul să devină parte dintr-un mediu educațional cu o bogată moșternire și tradiție primite de la ambele universități. Universitatea York este una dintre instituțiile de top la nivel global, membră a prestigiosului grup Russel din care fac parte cele mai bune 24 de universități din UK și deține premiul Gold Teaching Excellence Framework Award. Universitatea Strasbourg a fost fondată în 1631 și se mândrește cu 18 laureați ai Premiului Nobel. Conform clasamentului mondial al universităților, este a șasea cea mai bună instituție de învățământ superior din Franța și printre cele mai bune 150 de universități din lume.Programul EMBA oferit de CITY College, Campusul European al Universității York este acreditat de Asociația MBA-urilor și Chartered Management Institute din Marea Britanie (CMI).Alina Toader, Country Manager CITY College, University of York Europe Campus