Bucharest Business School a început înscrierea la programele MBA și Executive MBA și împreună cu Fundația Autonom sprijină viitorii cursanți cu discounturi și burse de peste 35.000 Euro

Chiar în această perioadă Bucharest Business School propune în parteneriat cu MIP Graduate School of Business din cadrul Politecnico di Milano o incursiune în cadrul universului luxului italian prin intermediul unui format masterclass online.împreună cu facultateadin cadrul universității UQAM din Montreal, Canada, organizează programul de, cu dublă diplomă. Programul include 15 module și un proiect final, structurate în doi ani universitari (4 semestre) – modulele au loc in weekend-uri și sunt predate de profesori din România și Canada, iar unul dintre module se desfășoară la Montreal. Toate cursurile din program sunt în limba engleză. Programul are un cost total de 15000 Euro, care include taxa de studii și vizita de studii in Canada. Programul este unul dintre cele mai vechi programe de MBA din România, având o comunitate de peste 1000 absolvenți.La nivel internațional, UQAM organizează programe similare de Executive MBA cu universități partenere în alte 10 țări în afara României și are o rețea de peste 12500 absolvenți. În acest an Bucharest Business School împreună cu Fundația Autonom colaborează în sprijinirea educație de top și își unesc forțele oferind managerilor și antreprenorilor care se înscriu la programul de Executive MBA Româno-Canadianoportunitatea de a câștiga unul dintre cele 12 locuri speciale:Pentru detalii despre concursul pentru acordarea burselor și înscrieri - http://canadian-mba.ro/scholarships/. – "De mai mulți ani, sunt lector invitat în cadrul programului de Executive MBA Româno-Canadian, program care contribuie activ la dezvoltarea personală și profesională a managerilor și antreprenorilor din România. Sunt bucuros că Fundația Autonom poate ajuta la dezvoltarea programului, prin acordarea acestor burse".Dan-George ȘtefanDe asemenea,a demarat înscrierile și la programul MBA Româno-Francez IND E, program part-time, cu dublă diplomă și cu predare în limba Engleză pe care Academia de Studii Economice din București îl organizează de 30 de ani în colaborare cu Conservatorul Naţional de Arte şi Meserii din Paris (). Programulse adresează profesioniștilor cu experiență și managerilor aflați la început de drum care consideră că sunt pregătiți pentru o experiență transformațională care să le permită o dezvoltare accelerată a carierei. Alumna in primele serii depreda de mai mulți ani in cadrul programelor Bucharest Business School (BBS), fiind doctorand la ASE, precum si Certified Independent Director în urma absolvirii cursului de la Henley Business School / University of Reading din UK. „Un program MBA făcut temeinic iți permite o dezvoltarea accelerata prin descoperirea unui întreg univers de cunoștințe si experiențe, un networking de valoare, toate aplicabile in orice context. Acum, ca dascăl, am plăcerea si șansa sa îmi aduc contribuția la dezvoltarea viitoarelor generații de lideri."Adela JansenDe asemenea, conform lui, decanul, începerea unui program de EMBA/MBA este o idee inspirată deoarece îți va permite să te dezvolți, să îți crești competențele și să parcurgi un proces transformațional prin interacțiunile cu profesorii și colegii, care vin cu experiență și expertiză din domenii cu care probabil nu te-ai întâlni în alte condiții. Un program MBA te va ghida prin toate fațetele unui business și nu doar prin cele care îți plac sau care te interesează și te va pregăti atât pentru perioadele bune cât și pentru perioadele de criză. Întregul parcurs EMBA/MBA te va face să îți testezi limitele, să ieși din zona de confort, dedicându-te unui efort constant de învățare, de internalizare și dezvoltare pe parcursul lunilor programului.Vasile Alecsandru StratToți cei care vor mai multe detalii despre programele MBA/EMBA aleși locurile speciale sunt invitați să acceseze paginile programelor sau să dea un email la