Cîmpeanu, după o vizită la școli din Ilfov: Am încercat să găsesc o şcoală gimnazială sau liceu cu un laborator funcţional de chimie, biologie sau fizică. Nu am găsit

"Am încercat să găsesc o şcoală gimnazială sau liceu în care să existe un laborator funcţional de ştiinţe - de chimie sau de biologie sau de fizică. Nu am găsit. Deşi am fost într-un număr mare de şcoli din judeţul Ilfov, nu am găsit niciun laborator în care să putem spune că acum doi, trei sau cinci ani elevii, care între timp au devenit studenţi, au făcut lucrări practice de chimie, de biologie sau de fizică. Oare acest lucru nu ne dă de gândit? Am găsit o şcoală excepţională, comparabilă cu şcolile din Statele Unite şi cu cele mai bune şcoli din Europa, la Bragadiru. Este absolut impresionantă la nivel de structură şi organizare. Are laboratoare de chimie, fizică, biologie. Sunt foarte frumos semnalizate, au mobilier, instalaţii, dar nu au dotări", a spus Cîmpeanu la Parlament, citat de Agerpres.







Cîmpeanu relatase acest aspect și în briefing-ul de presă de după ședința de Guvern. Întrebat atunci a cui este vina că nu sunt laboratoare, ministrul a răspuns că este „o problemă a managementului de sistem” și că nu vrea „să gasească scuze nimănui”. El a afirmat și că motivul este o „suprapopulare a acestor zone”.







Ulterior, la o dezbatere la Parlament, Cîmpeanu a anunțat că în cadrul PNRR există obiectivul dotării a 10 mii de astfel de laboratoare.







"O prioritate a Ministerului Educaţiei este susţinerea din PNRR a dotării unui număr de 10.000 de laboratoare - un obiectiv foarte ambiţios. Teama mea este că deşi putem achiziţiona aceste dotări, adecvate secolului XXI, perioadei în care suntem, pentru a fi folosite în interesul elevilor, problema este să nu rămână în cutii sau să rămână fără consumabile. În momentul în care vom reuşi să reglăm acest lucru la nivel liceal, sunt sigur că şi apetitul studenţilor pentru cercetare, pentru o implicare reală într-o cercetare, va creşte şi că obiectivul de aplicare în economie, în societate a rezultatelor cercetării va fi atins. Din păcate, nu sunt capabil să fiu atât de idealist şi să pretind că schimbarea se va putea face mâine”, a declarat ministrul la Senat, la dezbaterea cu tema "Cum revitalizăm sistemul naţional de cercetare-dezvoltare", organizată de Comisia pentru ştiinţă, inovare şi tehnologie, citat de Agerpres.