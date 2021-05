Elevii de clasa a opta care nu pot susține Evaluarea Națională din motive medicale vor avea la dispoziție o sesiune specială în luna iulie

​Repartizarea computerizată a elevilor de clasa a VIII-a va avea loc la finalul lunii iulie, după o sesiune suplimentară a examenului de Evaluare Naţională, destinată copiilor care nu se pot prezenta la cea normală din motive medicale, a anunţat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.



UPDATE Etapa specială a Evaluării naționale va avea loc la 14 zile după desfășurarea primei sesiuni, a precizat ministrul pentru HotNews.ro, după următorul calendar:



5 iulie - limba română

6 iulie - matematică

7 iulie - limba materna. Dacă un elev se îmbolnăvește la a doua sau a treia probă, se recunosc probele susținute deja, a spus ministrul.

Dacă un elev se îmbolnăvește la a doua sau a treia probă, se recunosc probele susținute deja, a spus ministrul.



El a subliniat că decizia organizării unei sesiuni suplimentare are în vedere interesul elevilor. "Măsura este luată pentru a da şansa elevilor de clasa a VIII-a de a se prezenta la Evaluarea Naţională, dacă, fără să fie vina lor, nu pot din motive medicale", a spus Cîmpeanu, citat de Agerpres.







"Este vorba de o sesiune suplimentară pentru Evaluarea Naţională. Atâta vreme cât elevii de clasa a XII-a care, din păcate, nu se vor putea prezenta din motive medicale în sesiunea normală de Bacalaureat au în acest an o a doua şansă în cea de-a doua sesiune de Bacalaureat, în toamna acestui an, este normal să fim preocupaţi de dreptul elevilor de clasa a VIII-a care vor să susţină examenul de Evaluare Naţională, dar care, din păcate, nu se vor putea prezenta în sesiunea normală. Deci, pentru a asigura şi celor de clasa a VIII-a dreptul la o sesiune suplimentară, am organizat acea sesiune suplimentară. În mod firesc, repartizarea la liceu se va putea face după ce vom fi încheiat şi cea de-a doua sesiune suplimentară pentru cei care susţin Evaluarea Naţională", precizase Sorin Cîmpeanu marți seară, la Antena 3. Calendarul admiterii la liceu pentru absolvenții clasei a VIII-a a fost modificat printr-un ordin de ministru din 23 aprilie, iar potrivit acestor modificări, repartizarea computerizată a absolvenților de clasa a opta va avea loc pe 24 iulie. Completarea fișelor de înscriere are loc în perioada 16-22 iulie, iar părinții trebuie să îsi anunțe intenția de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, pentru a fi realizată o planificare.