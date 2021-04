Consiliul Elevilor: Anul școlar să înceapă pe 6 septembrie, în loc de 13 septembrie

Mai mult, acesta a declarat că nu exclude nicio variantă solicitată de profesori, elevi şi părinţi, nici revenirea la trimestre, nici extinderea duratei cursurilor şi nici altă variantă ce va rezulta în interesul pregătirii elevilor.





Ce spune Consiliul Național al Elevilor:



Amintim că ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat că ia în calcul mai multe măsuri, printre care se numără și modificarea structurii anului școlar 2021-2022, dar și prelungirea duratei cursurilor pentru anul școlar 2022-2023.„Consiliul Național al Elevilor a atras atenția, încă din luna februarie a acestui an, cu privire la faptul că structura anului școlar 2021-2022 este dezechilibrată și nejustificată, fiind aprobată fără un proces de consultare reală a partenerilor de dialog social. Ne bucurăm să vedem că Ministerul Educației a decis să revină asupra acestei măsuri, fiind dispus să asculte viziunea tuturor actorilor implicați în actul educațional.Consiliul Național al Elevilor își menține poziția cu privire la structura anului școlar 2021-2022:cât și în ceea ce privește numărul mai redus de zile pe care elevii sunt nevoiți să le petreacă la școală în timpul verii, atunci când temperaturile din sălile de clasă creează un disconfort termic puternic, în contextul în care majoritatea unităților de învățământ preuniversitar nu dispun de infrastructură de climatizare.În ceea ce privește prelungirea duratei cursurilor începând cu anul școlar 2022-2023, considerăm că Ministerul Educației are datoria de a trata cu prioritate, înaintea oricărui alt aspect, planurile-cadru pentru liceu, care vor redefini arhitectura curriculară a întregului sistem. Cercetările din domeniul științelor educației arată că nu există o legătură consistentă și bine definită între creșterea numărului de zile pe care elevii le petrec la școală și rezultatele pe care aceștia le obțin la testările internaționale de tip PISA. În Model of School Learning, elaborat de John Carroll, sunt prezenți mai mulți factori care pot conduce la reușita academică: calitatea actului educațional, abilitatea de înțelegere a elevilor, perseverența (timpul pe care elevii sunt dispuși să îl aloce învățării) și oportunitățile de învățare (timpul pe care elevii îl au la dispoziție pentru a învăța).Așadar, numărul de zile de cursuri nu reprezintă o variabilă decisivă atunci când vine vorba de performanța academică a elevilor. Este imperios ca, atunci când Ministerul Educației elaborează politici educaționale, să aibă în vedere cu precădere calitatea actului educațional (formarea resursei umane, modificarea arhitecturii curriculare etc.), măsurile privind numărul de zile de școală fiind subsecvente celor de mai sus.„În ceea ce privește structura anului școlar viitor, Consiliul Național al Elevilor a susținut încă de la bun început derularea cursurilor începând cu data de 6 septembrie,pentru a nu îi supune pe elevi unor condiții de învățare improprii. Știm cu toții că începând cu mijlocul lunii iunie, căldura din sălile de clasă devine insuportabilă, atât pentru elevii care participă la cursuri, cât și pentru cei care susține examenele naționale. Consider că este prematur să discutăm acum despre măsurile aferente anului școlar 2022-2023, în contextul în care, la acest moment, există multe semne de întrebare cu privire la anul școlar ce va începe în toamna acestui an”, afirmă și Rareș Voicu, președintele CNE.