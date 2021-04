Rectorul Universității de Vest propune vaccinarea studenţilor cu dozele AstraZeneca nefolosite: Impactul economic al lipsei studenților în Timișoara este de 15 milioane euro / Datele studiului UVT

Ce spune studiul citat de Pirtea realizat în februarie 2021, obținut de HotNews.ro







≈ 45.000 studenți în universitățile de stat și în universitățile particulare din Timișoara

≈ 31.500 (70%) nu au domiciliul în Timișoara

40% din aceștia locuiesc în căminele studențești ale universităților (sunt disponibile 12.715 locuri de cazare)

60% din aceștia locuiesc cu chirie în oraș

Cheltuiala lunară medie a unui student ce locuiește în cămin este de aprox. 325 euro/lună

Cheltuiala lunară medie a unui student ce locuiește cu chirie în oraș este de aprox. 525 euro/lună

Studenții care nu au domiciliul în Timișoara petrec aproximativ 10 luni pe an în oraș

Cheltuielile totale ale studenților pe parcursul celor 10 luni: 139,945 milioane euro

La acestea se adaugă:

Cheltuielile persoanelor care vizitează studenții pe parcursul anului: ≈ 250 euro/student/an, 7,875 milioane euro/an;

Cheltuielile candidaților pe perioada admiterii: ≈ 50 euro/candidat, 0,525 milioane euro/an.

Total sume cheltuite în economia locală: ≈ 148,345 milioane euro/an

"UVT a făcut un studiu prin care a măsurat şi cuantificat impactul pe care îl are, într-un an, lipsa studenţilor din centrul universitar Timişoara. Impactul este foarte mare, la circa 150 milioane de euro şi apelul meu este de a se crea în Timişoara o linie specială şi a se încuraja pe aceste doze rămase (12.000 de vaccin Astra Zeneca, n.r.) vaccinarea studenţilor. Să se creeze o linie în care studenţii să poată veni să se vaccineze, în primul rând cei din Timişoara şi Timiş, dar şi cei din judeţele limitrofe, care reprezintă bazinul de selecţie pentru toate cele patru universităţi de stat din Timişoara", a declarat Marilen Pirtea, care este și deputat PNL de Timiș, într-o conferinţă de presă.El a afirmat că acest lucru este important pentru că se doreşte ca măcar examenele de licenţă să fie susţinute faţă în faţă."Sunt facultăţi în cadrul universităţilor din Timişoara care deja sunt în sistem hibrid, începând de luni (cele vocaţionale, cele de sport, facultăţile de artă, de muzică). Toate sunt importante prin demersul lor, inclusiv în diverse evenimente care sunt pe agenda Timişoara 2023. Astfel, aceşti studenţi trebuie să fie vaccinaţi, să le dăm posibilitatea de a fi vaccinaţi într-o linie distinctă, dacă acele 12.000 de doze (de AstraZeneca n.r.) sunt neutilizate şi sunt disponibile", a explicat Pirtea.Deputatul liberal a insistat asupra faptului că dacă la nivelul celor 12 ani de învăţământ preuniversitar unele cunoştinţe generale pot fi recuperate intensiv pe parcurs, în cadrul facultăţilor cu studii de licenţă de trei ani pierderea unui an, cu predare în sistem online, duce la un deficit profesional foarte mare, în anumite domenii."Dintre cei 45.000 de studenţi din centrul universitar Timişoara, 70% nu au domiciliul în municipiu, iar 40% dintre aceştia locuiesc în cămine studenţeşti, ceilalţi în oraş, în chirii şi un cuantum de 325 de euro lunar pentru un student care locuieşte în cămin şi circa 525 de euro lunar pentru unul care stă în chirie, în 10 luni, pentru cei care nu sunt din Timişoara, duc la 150.000.000 de euro, un impact financiar pe care nu cred că Timişoara îşi poate permite să-l piardă. Apelul (de vaccinare, n.r.) le-a fost adresat în special studenţilor care nu locuiesc în Timişoara", a argumentat deputatul Marilen Pirtea.*Estimarea nu ia în considerare pierderile de valoare adăugată în economia locală datorate faptului că o parte din studenții ce nu au domiciliul în Timișoara se angajau în companiile locale, iar pe perioada pandemiei, nu au mai făcut-o, nefiind prezenți în oraș.