Cum se modifică structura anului școlar după prelungirea vacanței de primăvară / Se pot organiza activități în grădinițe în timpul vacanței și se pot face ore remediale

​Luni va fi publicat ordinul de ministru privind modificarea structurii anului școlar, conform deciziilor luate săptămâna trecută, când s-a stabilit ca vacanța de primvără să se prelungească în perioada 2 aprilie - 4 mai pentru toți elevii exceptând cei din clasele a opta și a douăsprezecea, care vor avea vacanțelor stabilite inițial și care vor face ore online în perioada 12 - 30 aprilie. Ministrul educației a anunțat că se vor putea organiza ore remediale și în perioada vacanțelor, acolo unde rata de infectare cu Covid-19 nu depășește 6 la mia de locuitori. Mai mult, se pot organiza activități în grădinițe și pe perioada vacanței, cu avizul DSP.



„În perioada vacanţelor, în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar se pot organiza activităţi educative cu copiii, cu prezență fizică, cu avizul direcţiei de sănătate publică,” se precizează în ordinul de ministru pentru modificarea structurii anului școlar. (vezi toate modificările, mai jos)

„Pentru reducerea decalajelor din sistemul de educatie, va fi permisă organizarea orelor remediale/de recuperare chiar și în perioada vacantelor, acolo unde rata de infectare este mai mică de 6/1000. De asemenea, grădinițele vor putea organiza activități educaționale cu copiii, cu avizul DSP. Zilele suplimentare în vacanța de primăvara se pot transforma în zile de școală cu prezență fizică în toate școlile, în luna iunie,” a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu luni.





Anul școlar se va încheia pe 25 iunie pentru elevii din clasele nonterminale, iar săptămâna de școală care se „taie” din semestrul al doilea nu va fi recuperată în zile suplimentare.







Vacanțele de primăvară vor fi după cum urmează: Pentru elevii din clase non-terminale (toți exceptând clasa a VIII-a și a XII-a): 2 aprilie - 4 mai

Pentru elevii din clasele terminale: 2-11 aprilie / 30 aprilie - 9 mai (Pastele Catolic: 4 aprilie; Paștele Ortodox: 2 mai) Evaluarea Națională are loc între 22-25 iunie. Bacalaureatul are loc între 28 iunie - 1 iulie. (Vezi mai jos în articol calendarul detaliat)

Cum vor arăta modificările la structura anului școlar care vor fi publicate în Monitorul Oficial, obținute de HotNews.ro:







b) pentru clasele a XII-a zi şi clasele a XIII-a seral şi frecvenţă redusă:





c) pentru grupele de grădiniţă şi celelalte clase, cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi b):





CALENDARUL de desfășurare a Evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021: 7 - 11 iunie 2021 - Înscrierea la evaluarea națională

22 iunie 2021 - Limba și literatura română, probă scrisă

24 iunie 2021 - Matematică, probă scrisă

25 iunie 2021 - Limba și literatura maternă, probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00) - 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) - Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 - Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2021:

Sesiunea iunie - iulie 2021 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A

16-17 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

18-23 iunie 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D

23-25 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

28 iunie 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

1 iulie 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

5 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00

6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale Sesiunea august – septembrie 2021 Sesiunea august – septembrie 2021 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă

17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă

18 august 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă

19 august 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă

23-24 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

25 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

26 - 27 august 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D

30 - 31 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

31 august 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)

1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2021 - Afișarea rezultatelor finale

„Art. I Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 6 februarie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:1. La articolul 1, alin. (1) și alin (2) litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:„(1) Anul şcolar 2020 - 2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 şi are 33 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului şcolar 2020 - 2021 încep la data de 14 septembrie 2020.”,,(2) c) pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit. a) şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 36 de săptămâni de cursuri. ”2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 2 Anul şcolar 2020 - 2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:3. Semestrul al II-lea are 16 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie -, astfel:a) pentru(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021;​(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021;(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021;(iv) vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021;(v) cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 11 iunie 2021;(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021;(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - duminică, 11 aprilie 2021;(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021 - joi, 29 aprilie 2021;(iv) vacanţă - vineri, 30 aprilie 2021 - duminică, 9 mai 2021;(v) cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 4 iunie 2021;(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021 - joi, 1 aprilie 2021;(ii) vacanţă - vineri, 2 aprilie 2021 - marţi, 4 mai 2021;(iii) cursuri - miercuri, 5 mai 2021 - vineri, 25 iunie 2021.3. Vacanţa de vară - sâmbătă, 26 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului şcolar 2021 – 2022.”4.3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, şi va avea următorul cuprins:„Art. 21 Pe durata vacanţelor, se pot desfăşura activităţi remediale, cu prezența fizică, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei nr. 3300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului naţional pilot de tip "Şcoala după şcoală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, în condiţiile respectării prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, dacă la nivelul localității nu este depășită rata de infectare de 6/1000 de locuitori."4. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, şi va avea următorul cuprins:„Pe durata vacanţelor, se pot desfăşura activităţi remediale, inclusiv cu prezența fizică, pentru elevii din clasele liceale in cadrul subproiectelor finanțate prin Proiectul privind învățământul secundar - ROSE, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, dacă la nivelul localității nu este depășită rata de infectare de 6/1000 de locuitori ."5. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:„(1) Programul naţional „Şcoala altfel” se poate desfăşura în perioada 5 octombrie 2020 - 2 aprilie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ.(2) În săptămâna dedicată programului „Şcoala altfel”, la clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică.”6. Articolele 6 şi 7 se abrogă.7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:„Art. 8 (1) Pe durata stării de alertă:a) activităţile didactice care impun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se pot suspenda, la propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi al direcţiei de sănătate publică judeţene/Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu aprobarea prin hotărâre a comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza argumentelor legale privind starea de sănătate;b) suspendarea activităţilor didactice cu prezenţă fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ se dispune în baza prevederilor Ordinului comun al ministrului educaţiei şi minstrului sănătăţii nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.(2) În situaţia suspendării cursurilor conform prevederilor alin. (1) sau conform prevederilor art. 9, alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.”