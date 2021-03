Costul standard per elev rămâne același la nivelul cheltuielilor salariale, dar crește în mediul rural pentru cheltuieli materiale - Hotărâre de Guvern

Costul standard per elev are două componente: cheltuielile cu salarii, sporuri și indemnizații și cheltuielile materiale cu pregătirea profesională, evaluarea periodică a elevilor și alte „bunuri și servicii”.







"Am adoptat astăzi în guvern un lucru, spun eu, esenţial pentru şcolile din România, care înregistrează două premiere la nivel de hotărâre de guvern - costul standard per elev rămâne la acelaşi nivel pentru cheltuieli salariale, nu creşte, nu scade, 6.111 lei per elev. Însă noutatea este următoarea: pentru prima oară din anul 2012, de când finanţarea învăţământului preuniversitar se face pe baza costului standard per elev, după ce am avut în fiecare an creşteri ale costului standard per elev destinat cheltuielilor materiale şi pregătirii profesionale, accentuez, doar cu inflaţia în fiecare an, în acest an avem creşteri de 16%, 26% şi 36%.Avem o creştere de 16% a costului standard unitar de la 387 de lei per elev la 450 de lei per elev, 16% creştere. În anii anteriori au fost creşteri cu 1-2% cu inflaţia. Avem o creştere de 16% anul ăsta. 26% este creşterea bugetului Ministerului Educaţiei pentru aceste cheltuieli materiale şi pentru pregătire profesională în şcoli, de la un miliard două sute şaizeci de milioane, la un miliard cinci sute optzeci şi şase de milioane, creştere de 326 de milioane, care înseamnă exact 26%", a declarat Sorin Cîmpeanu, la Palatul Victoria.Ministrul a adăugat că lucrul cel mai important este că "pentru prima oară avem un cost standard per elev pentru cheltuieli materiale, diferenţiat pentru mediul rural"."Am spus că mediul rural, şcolile din mediul rural au cea mai mare nevoie de creşterea finanţării. Pentru salarii era diferenţiat, pentru cheltuieli materiale, niciodată însă nu a fost diferenţiat. Diferenţierea s-a făcut doar în funcţie de zona geografică, în funcţie de climă. Această creştere este de 36%, de la 387 de lei, cât a fost în anul 2020, la 526 de lei în anul 2021. Au fost adoptate prin hotărâre de guvern aceste creşteri. Consider că este un lucru bun, care creează premise pentru micşorarea diferenţelor dintre şcolile din mediul rural şi şcolile din mediul urban", a declarat Cîmpeanu.