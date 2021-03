Evaluările de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, fără modele noi de subiecte. Secretar de stat: „Să nu facem o isterie. Aceste evaluări nu sunt scop în sine, sunt un instrument”

Calendarul evaluărilor naționale:









Ministrul Educației a precizat pentru HotNews.ro că „analizează” posibilitatea de a face modele de subiecte, „dacă ajută și dacă mai este timp”.„Este părerea mea - nu vreau să ajungem la isterii provocate de evaluarea de la clasa a două și nu vreau să o transformăm într-un scop în sine, așa cum este evaluarea de la clasa a opta. Nu este un scop, este un instrument de moment. În primul an când au apărut aceste evaluări ajunsesem în situația în care începuseră să facă pregătire pentru evaluarea de clasa a doua. Dacă mă apuc să dau modele de subiecte, mi-e teamă că supraestimăm ce înseamnă aceste evaluări. Mai mult o joaca trebuie sa fie pentru cei mici”, a declarat secretarul de stat.„Nu e foarte complicat să facem modele dacă cere piața, dar eu sunt rezervat fata de utilitatea acestor modele. Până la urmă ele au mai mult rol de analiză de sistem, nu de analiză a copilului”, a adăugat acesta.„De exemplu, la clasa a șasea unde și eu am dat aceste evaluări, nici nu se pune notă. Rezultatele se exprimă prin niște coduri, din care doar profesorul înțelege exact cum se traduce. Toate subiectele date (în anii trecuți - n.r.) sunt modele. Dar dacă chiar sunt utile putem să facem” a mai spus oficialul.La clasa a doua, timpul de lucru la acest test va fi de jumătate oră. Edupedu.ro . Acestea erau menite să ajute cu pregătirea evaluărilor din 2020, care însă nu au mai avut loc, pe fondul pandemiei și a școlii online.„Sunt foarte importante pentru că ele ne arată unde suntem după un an de predare online, pentru a vedea ce am pierdut şi ce trebuie să facem mai departe. Eu personal şi nu numai eu, întreg Ministerul Educaţiei consideră foarte importante aceste evaluări la clasele a doua, a patra şi a şasea”, afirma ministrul educației Sorin Cîmpeanu săptămâna trecută, la Digi24, citat de News.ro.între 20 și 22 aprilieScris - Limba română - 20 aprilieScris - Limba maternă - 20 aprilieCitit - Limba română - 21 aprilieCitit - Limba maternă - 21 aprilieMatematică - 22 aprilieScris și citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 23 aprilie- între 18 și 20 maiLimba română - 18 maiMatematică - 19 maiLimba maternă - 20 mai- 12 și 13 maiLimbă și comunicare - 12 maiMatematică și științe ale naturii - 13 mai