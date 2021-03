Ministrul Educației: Programul de ore remediale nu este suficient / Câți elevi s-au înscris până acum pentru recuperarea materiei

„Acest program depinde însă foarte mult de evoluția epidemiologică. Am insistat să se faca cu prezență fizică, tocmai pornind de la problema identificată, prin care, peste predarea online în sine care a generat pierderi, peste aceste pierderi structurale au fost pierderi generate de lipsa de acces la echipamente sau la internet”, a declarat Cîmpeanu în cadrul conferinței organizate de Salvați Copiii.







„Din ce în ce mai multe localităţi se îndreaptă către pragul de 6 la mie (infectări cu SARS-CoV-2 - n.r.). Nu ştiu cum vom putea găsi o soluţie, mi-aş dori din tot sufletul să ştiu, dar vă mărturisesc că nu ştiu cum vom putea găsi o soluţie atunci când foarte multe şcoli aflate în localităţi care depăşesc pragul de 6 la mie intră integral în online. Deci, toate aceste avantaje obţinute cu prezenţă fizică la evaluări, simulări şi mai ales la programul naţional de ore remediale nu vor mai avea nicio valoare. Este un lucru mai mult decât îngrijorător, dar nu putem să facem altceva decât să urmărim şi să încercăm să ne adaptăm cât putem de bine la ceea ce se întâmplă în întreaga societate din perspectivă epidemiologică. Am avut discuţii la nivelul CNSU despre o posibilitate de excepţie, chiar şi în zonele carantinate, pentru susţinerea examenelor naţionale”, a continuat acesta.







Câți elevi sunt înscriși



Cîmpeanu a amintit faptul că pentru participarea unei școli la orele remedialenu mai este nevoie de aprobarea inspectoratului școlar județean, așa cum era prevăzut inițial în ordinul de ministru, ci este suficientă informarea pentru școlile care doresc să participe.„Am lăsat înscrierea să se deruleze într-un proces continuu pentru ca un număr cât mai mare dintre elevi să se poată înscrie. Inițial era un deadline până la care se înscriseseră 75.000 de elevi de la ciclul primar și 60.000 de la gimnazial, la care se adaugă cei 90.000 de elevi de liceu din programul ROSE. Între timp numărul a ajuns la 78 mii la primar și 62 mii la gimnazial, deci a mai crescut”, a mai precizat Cîmpeanu.Ministrul a amintit și faptul că profesorii primesc un tarif orar unic de 100 lei pe oră, care corespunde unui tarif de plata cu ora pentru un profesor cu peste 25 de ani vechime, în limita a 20 de ore pe lună.Cîmpeanu a declarat însă că acest program de acțiuni remediale „nu este suficient” și nu are rezultatele scontate.„Este un lucru necesar, dar nu suficient, va trebui să vedem adaptat la evoluție ce putem face mai bine pentru a nu vorbi de o generație pierdută. Cu toate eforturile, rezultatele nu sunt cele scontate”, a spus ministrul.„Până pe data de 15 martie, avem aproximativ 140.000 de elevi înscriși, vorbim strict de cei de la învățământul primar și gimnazial. Pentru că a trebuit să facem o distincție între intervenția de la ciclul liceal în programul ROSE care se adresează unui număr de aproximativ 90.000 și acest program la care facem referire. Aș remarca și câteva județe la care rata este mare și îmbucurătoare, peste 10 mii elevi la Iași, peste 6.000 elevi la Bacău, Dolj, Mureș”, a precizat secretarul de stat în Ministerul Educației, Sorin Ion.Mai exact, potrivit datelor ministerului, 78.137 mii de elevi de la clasele zero - a patra și 61.592 de copii de la clasele a V-a - a VIII-a s-au înscris la acest program. Cei mai mulți sunt în județul Iași, un total de 10.600 de elevi, urmat de Argeș, cu 7.220 elevi.Oficialul a precizat că aceste ore se vor putea organiza și în vacanța de vară, programul terminându-se pe 31 august.„Deschiderea programului este nelimitată, dacă solicitarea este foarte mare este posibil să impunem o limită, pentru că resursele financiare sunt limitate”, a mai spus acesta ulterior.„O oră pe zi am considerat ca este media și optimul, în general orele se vor face după programul de curs și nu putem prelungi prea mult intervalul cu prezență fizică”, a mai spus secretarul de stat.Sorin Ion a reamintit că programul de acțiuni remediale se adresează elevilor care nu au beneficiat de internet sau nu au avut acces la echipamente și celor care fie sunt corigenți, fie au situația mediilor neîncheiată.Potrivit unui sondaj realizat online de Salvați Copiii, aproape 14% dintre profesori consideră că peste 50% dintre elevi au nevoie de ore remediale, iar aproape jumătate dintre profesori spun că sub 25% dintre elevi au această nevoie. Aproape o treime dintre cadrele didactice care au răspuns cred că între 25% și 50% dintre elevi au nevoie de recuperarea materiei.Dintre cei peste 600 de profesori care au răspuns, 47% predau la sate și comune. Potrivit acestora, 51% dintre elevii care ar necesita aceste acțiuni remediale au rezultate școlare nesatisfăcătoare, iar 37,5% dintre elevi au nevoie de acestea din cauza lipsei accesului la educația online.