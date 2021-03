Ședință de lucru la Palatul Cotroceni privind siguranța publică în școli

Președintele României, Klaus Iohannis, va avea marți o ședință de lucru privind siguranța publică în unitățile de învățământ, la care vor participa printre alțtii premierul, ministrul Educației, ministrul Sănătății, dar și secretarul de stat Raed Arafat.





„La ședință vor participa Prim-ministrul României, Florin Cîțu, Viceprim-ministrul Dan Barna, Viceprim-ministrul Hunor Kelemen, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Corina Atanasiu, inspector general - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Gen. mr. Dan Paul Iamandi, și Directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, dr. Adriana Pistol”, precizează anunțul făcut de Administrația Prezidențială.



Ședința începe la ora 15.00.



Întâlnirea are loc în contextul în care ordinul comun privind regulile în școli a fost modificat așa încât la școală să poată merge fizic și elevii din clasele a opta și a douăsprezecea, cu participare a jumătate dintre ei, și în scenariul roșu, adică atunci când rata de infectare cu noul coronavirus depășește 3 la mie.







Ministrul Educaţiei a explicat, luni seară, la Digi 24, că autorităţile au decis limitarea numărului de elevi care participă la cursuri în localităţile aflate în scenariul roşu - 15 elevi la gimnaziu şi 17 elevi la liceu - ţinând cont de numărul maxim de elevi pe care Legea educaţiei naţionale prevede că îl poate avea o clasă la gimnaziu, respectiv liceu.



El afirmă că decizia vine pe considerente sanitare şi că nu a fost susţinută de Ministerul Educaţiei.



Întrebat de ce într-o şcoală elevii de şcoală primară pot merge toţi în acelaşi timp la cursuri, iar cei din clasele a opta sau a douăsprezecea nu, ministrul a răspuns: "Nu pot să vă răspund la această întrebare, mai ales că au şi Evaluare naţională, care este un examen definitoriu pentru viitorul oricărui elev”.



"Am încercat să explic şi explic de fiecare dată că educaţia nu îmbolnăveşte. Mie mi se pare foarte periculoasă ideea pe care începem să o inducem copiilor, mai ales celor de vârstă mică, şapte, opt, nouă ani, cum că dacă merg la şcoală riscă să-şi îmbolnăvească părinţii, bunicii şi mai rău decât să-i îmbolnăvească. Acest lucru mă tem că lasă sechele. Dacă merg la şcoală, educaţia nu îmbolnăveşte, dimpotrivă, te învaţă să respecţi regulile. Dacă respecţi regulile mergând la şcoală, atunci şansele să gestionezi riscul de îmbolnăvire sunt foarte mari. Acest ordin de ministru este comun. Pentru a putea fi semnat a trebuit să facem rabat de la această prezenţă fizică integral în clase. (Decizia de a înjumătăţi numărul copiilor prezenţi în clase - n.r.) vine pe considerente sanitare, în mod evident, că doar n-o să susţină Ministerul Educaţiei, care a susţinut importanţa prezenţei fizice în clasele terminale, care peste câteva luni au examene naţionale. Evident că nu am fi putut susţine lucrul acesta”, a afirmat Sorin Cîmpeanu, citat de News.ro.