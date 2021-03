​Evaluare Națională 2021. La ce să se aștepte elevii la matematică? Profesori: Sunt multe exerciții, unii colegi ar dori jumătate de oră în plus/ Ce s-a eliminat din materie

​Vineri a fost publicat baremul de corectare pentru cel de-al doilea set de teste de antrenament la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Pentru elevii de clasa a opta, examenul va avea un format nou, iar la matematică asta va presupune un test de 10 pagini, cu mai multe exerciții decât în anii trecuți, pe care le vor rezolva în cele două ore alocate direct pe fișele primite, ceea ce va reprezenta o provocare, după cum au declarat profesori de matematică pentru HotNews.ro. „Unii colegi și-ar dori chiar o jumătate de oră în plus pentru rezolvarea lor”, a spus unul dintre aceștia. Pe de altă parte, noul examen are și mai multe exerciții de tip grilă. Astfel, un elev care încercuiește corect răspunsurile la exercițiile din primele două părți ale testului va putea lua nota șapte, a explicat un alt profesor.





De știut:



- Programa modificată pentru materia de clasa a opta aferentă examenului de evaluare națională 2021, inspirată de testele internaționale,

- Ca urmare a pandemiei, pe 5 februarie a apărut o programă adaptată, iar pe 22 februarie a fost publicat primul test de antrenament

- Programa modificată pentru materia de clasa a opta aferentă examenului de evaluare națională 2021, inspirată de testele internaționale, a fost publicată în 19 martie 2020 - Ca urmare a pandemiei, pe 5 februarie, iar pe 22 februarie a fost publicat primul test de antrenament

- Este prima generație care studiază după o programă nouă, cu examen nou. Este vorba de prima generație care a intrat la școală în clasa pregătitoare

- Testul are 10 pagini, care trebuie completate în două ore

- Potrivit ministrului Educației Sorin Cîmpeanu, testele de antrenament vor apărea săptămânal până în luna mai, când frecvența lor ar urma să crească la 2 teste/ săptămână

- Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, vor fi organizate și simulări:



29 martie 2021: Limba şi literatura română;



30 martie 2021: Matematică;



31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă).





Descarcă aici testele de antrenament și baremele de corectare





S-au adaptat elevii la formatul testelor noi, după modelul celor internaționale, cu enunțuri cât de cât adaptate la viața de zi cu zi?







„Depinde mult de elevii pe care îi ai, elevii pe care îi am eu reacționaează bine la orice schimbare, cam au înclinații spre matematică și pentru ei nu este o problemă”, a precizat Sena Azis.





„Ca nivel, este cumva similar cu cel din anii trecuți. Problema este că sunt mai multe subiecte, pentru copiii cu înclinații nu vor fi probleme, ceilalți în schimb nu știu dacă vor avea timp să parcurgă tot. Este mult mai mult text de citit, sunt mai multe exerciții. Pe subiectele trecute, din anii trecuți, terminau să zic, într-o oră 20, o oră și 30 și mai aveau 30 de minute la dispoziție pentru verificare. Sunt mulți colegi care ar mai dori jumătate de ora în plus”, a spus Sena Azis, profesor la Școala nr. 56 și Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, din București, pentru HotNews.ro.„La o primă impresie, ele par mai stufoase decât anul trecut. Este alt format, un test are zece pagini, este destul de lung. Acolo sunt și acele pagini unde elevul trebuie să rezolve, deci în principiu salvează din timpul de redactare, pentru că nu mai rezolvă pe alte foi, nu mai transcrie datele problemelor sau figurile geometrice. Dar sunt și mulți elevi analfabeți funcțional, care au probleme să interpreteze, să înțeleagă atunci când citesc un enunț. Din punctul acesta de vedere, pentru că sunt mai multe exerciții, s-ar putea ca acești elevi să aibă probleme (cu noul format - n.r.)”, a declarat de asemenea Aurel Bârsan, profesor la Colegiul Național „Doctor Ioan Meșotă” din Brașov.„Ca structură avem tot 3 părți, dar față de anul trecut primele două părți sunt de tip grilă. Anul trecut era doar prima parte grilă. Elevul nu trebuie decât să încercuiască, nu să facă rezolvarea. Asta l-ar ajuta destul de mult. Poate de asta au dat mai multe exerciții.„Cu primele două părți elevul, cu cele 10 puncte din oficiu, doar încercuind ceva poate face nota 7. Nu pot să zic că a scăzut nivelul, dar într-adevăr se poate ajunge la nota de 7 mult mai ușor ca înainte”, a mai explicat acesta.„La partea a treia trebuie să redacteze soluțiile, iar acolo sunt 6 probleme, fiecare cu două părți - a și b, deci destul de mult. La partea a treia, avantajul este că are deja desenate figurile. Un elev bun sunt convins că rezolvă într-o oră și un pic, dar asa-zișii analfabeți functionali... Se apropie de testele internaționale. Dacă vrei să iei peste 9,50 trebuie să muncești. La partea a treia avem 6 intrebari de cate 5 puncte fiecare - a mic e foarte uspr, b mic e putin mai dificil, cu 3 puncte. In principiu, acele b-uri sunt mai dificile. Să zicem că peste 9 se ia mai greu un pic. Geometria face diferența. Este normal ca cei care vor să ia peste nota 9 să fie mai pregătiți.”„Din clasa a opta s-au eliminat corpurile rotunde - cilindru, con, sferă. La partea de algebră - ecuația de gradul al doilea și fracțiile algebrice. Au rămas doar expresiile algebrice care nu conțin fracții. Față de anul trecut (anul trecut a fost scoasă toată materia din semestrul al doilea din materia de clasa a opta - n.r) au rămas funcțiile și ariile și volumele pentru piramide și prisme”, a explicat acesta.„Sunt mai prezente elementele de interpretare, este puțin mai ancorat în realitate. Se dau exemple din viața de zi cu zi. În ultimul test de antrenament sunt într-adevăr tablele, cheltuieli și venituri într-o firmă, dar tot nu sunt foarte ancorate în realitate. Spre asta se va tinde, ceea ce este foarte bine până la urmă”, afirmă și Bârsan. „Aceasta este problema noastră din ce am înțeles, că suntem pe ultimele locuri în privința analfabeților funcționali.”