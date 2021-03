Brio anunță câștigătorii primei olimpiade digitale de matematică din România – Brio Challenge

Brio Challenge s-a adresat elevilor din clasele II-XII, iar în urma a 6.700 de înscrieri, în etapa finală s-au calificat 320 de elevi. Aceștia au obținut un scor de peste 90 de puncte, echivalentul unui nivel de pregătire și de inteligență excepțional. Deși testele au avut o dificultate mult peste nivelul programei școlare, peste 100 de finaliști au rezolvat cerințele în mai puțin de jumătate din timpul alocat pentru nivelul lor de studii.„Suntem optimiști și plăcut impresionați de excepționala performanță a copiilor, care au participat în număr ridicat, dovedind rezultate peste așteptări. Atât testele Brio® cât și competiția Brio Challenge aduc în România nivelul, dar și regulile specifice testării școlare internaționale cu care dorim să familiarizăm întregul colectiv de actori care participă la procesul educațional: elevi, profesori, părinți. Suntem mândri că am pus bazele unei competiții corecte, care respectă misiunea Brio® de a fi cea mai importantă – și totodată cea mai corectă – instituție independentă de evaluare a performanței școlare din România”, spune Dragoș Iliescu, CEO, Chief Scientist și fondator Brio®.Cei 11 Campioni Brio Challenge vor primi câte un iPad Apple și un abonament pe un an Brio Unlimited, iar cei 22 de Vicecampioni vor intra în posesia câte unei trotinete electrice și a unui abonament pe un an Brio Plus.Brio Challenge este singura olimpiadă de matematică susținută online, creată pe modelul internațional de testare Item Response Theory (Teoria Răspunsului la Itemi — folosit pentru celebrele SAT, GMAT, GRE etc.), care asigură 100% obiectivitate și acces egal tuturor participanților. Platforma de testare documentează și elimină orice deviere de la regulile internaționale de examinare, deviere care ar putea crea suspiciuni asupra acurateței Scorului Brio obținut. Instrumente de tipul ObservED, un instrument de proctoring multimodal dezvoltat de Tremend și bazat pe detecție asistată de Artificial Intelligence, care monitorizează activitatea concurenților și certifică validitatea scorului obținut.