Bugetul Ministerului Educației, aviz favorabil. Ministrul: Decontul navetei elevilor, reglementat printr-o OUG după adoptarea bugetului

Cîmpeanu a arătat că bugetul este mai mare cu 2,2 miliarde de lei decât anul trecut, iar bugetul Ministerului Educaţiei este mai mare cu 244 milioane de lei faţă de cel din 2020.





Bugetul educației este echivalentul a 2,55% din PIB.



“Există 100 milioane lei în bugetul Ministerului Educației pentru decontul navetei elevilor. Există și o problemă legată de lipsa de claritate a Legii 226 care a făcut-o inaplicabilă. Legea 226 prevede transport nereglementat. Transportul nereglementat e în afara cadrului legal, deci nu e decontabil. Trebuie să fie introdus în cadrul legal. (...) De îndată ce bugetul va fi adoptat, și această OUG va fi adoptată”, a declarat ministrul.Au fost 23 de voturi "pentru" şi 16 abţineri pentru bugetul educației, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, bugetul Ministerul Educaţiei înregistrează o valoare de 28,509 miliarde lei, în creştere cu 244 de milioane lei faţă de execuţia bugetară a anului 2020."Bugetul este construit, bineînţeles, ţinând seama de constrângerile bugetare şi economice. Pentru acest an sunt asigurate toate capitolele bugetare, cu atât mai mult cu cât în acest an nu mai avem cheltuieli cu plata drepturilor salariale octombrie 2008 - mai 2011 Legea 85, nu mai avem nici vouchere, nu mai intră nici chetuielile din Fondul de rezervă care au existat anul trecut. 1,2 miliarde dispar din dreptul cheltuielilor, 244 apar ca plus în valoare absolută. Bugetul Educaţiei Naţionale este de 39,6 miliarde şi cuprinde, spre exemplu, bursele elevilor, pentru prima dată prevăzute în bugetul de stat într-un cuantum de 535 milioane de lei, dublu faţă de cheltuiala pe care autorităţile locale au făcut-o pentru bursele elevilor anul trecut. Cuprinde, de asemenea, şi o creştere a costului standard per elev, cheltuieli materiale de 26%", a afirmat Cîmpeanu.El a spus că Ministerul Educaţiei intenţionează ca "nevoile de dezvoltare" să fie acoperite din sumele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă."Intenţionăm ca nevoile de dezvoltare să fie acoperite din ceea ce se va putea aloca din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă către educaţie, ştiut fiind că suntem deja în negocieri avansate cu o serie de proiecte de reformă în educaţie", a mai spus ministrul.