Scandal la Școala Centrală din Capitală: Un profesor a apărut în lenjerie intimă la orele online

Potrivit Digi24, profesorul a intrat în concediu fără plată.Părinții au declarat că dascălul obișnuiește să jignească elevii constant astfel că au depus plângeri împotriva cadrului didactic la Ministerul Educației, la Inspectorat și la școală.„În calitate de ministru, n-o să mă antepronunț înainte de finalizarea anchetei. După finalizare, o să mă raportez la maximul de sancțiuni permise de cadrul legal, e cel stabilit în Parlament. Oricât de mult ne-am dori să-l forțăm, suntem obligați să respectăm legea până îl schimbăm", a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu."Sunt, din păcate, și astfel de exemple. Îndrăznesc să cred că sunt efecte secundare ale perioadei de criză pandemică. Ministerul Educației are în vedere și acest caz de la Școala Centrală. Nu e la prima abatere, nu e singura abatere reclamată, e vorba și că a transmis unor părinți rezultatele școlare ale altor elevi. Aceste lucruri sunt în analiză la nivelul inspectoratului și al corpului de control. Înainte să vin aici, am cerut să meargă corpul de control la școala centrală, pentru a verifica situația. E un exemplu regretabil și trebuie să beneficieze de măsuri în consecintă", a mai spus Cîmpeanu.