Curtea de Apel București a anulat toate hotărârile CNSU și ordinele de miniștri prin care școlile au fost închise în toată țara. Decizia nu e definitivă

​Curtea de Apel a anulat, joi, toate hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) și ordinele ministerelor Educației și Sănătății prin care se suspendau, la nivel național, activitățile care presupuneau prezența fizică în unitățile de învățământ și continuarea acestora online.







Unul dintre reclamanți a fost Asociația Școlilor Particulare care a contestat încă de la început deciziile.







„Anuleaza: - HCNSU nr.53/08.11.2020 - OMEC nr.5972/08.11.2020 - HCNSU nr.57/07.12.2020 - OMEC nr.6122/07.12.2020 - HCNSU nr.2/08.01.2021 , in privinta art.1 - OMEC nr.3090/08.01.2021 - Ordinul comun MEC/MS nr.5487/1494/31.08.2020 - HCMBSU nr.15/10.09.2020, in privinta art.2 si 3. - HCMBSU nr.24/2020, in privinta art.1, pct.6”, se arată în minuta deciziei publicate pe portalul instanțelor de judecată.





Decizia nu este definitivă.







Chiar dacă toate aceste acte administrative și-au produs efectele, decizia de joi a instanței, dacă va rămâne definitivă, va reprezenta un precedent important în materie.







„Este prima victorie împotriva măsurilor autoritaților publice care, începând din toamna anului trecut, au suspendat total cursurile față în față în școli și grădinițe, pe întreg teritoriul României, fără niciun criteriu, deși în mod absurd au fost menținute astfel de activități în unitățile afterschool și în creșe”, au precizat avocații de la Firon Bar-Nir, într-un comunicat remis presei după decizia instanței.