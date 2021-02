Președintele asociațiilor de părinți: „Bugetul de anul aceasta nu asigură reformarea, ci menținerea mediocrității; 90% se duce pe salarii”

Amintim că educația primește, potrivit proiectului de buget al Guvernului, puțin peste 28,5 miliarde lei, o sumă mai mare cu 0,86% decât execuția pe 2020 și echivalentul a 2,55% din PIB.„Știu și înțeleg că avem în continuare un an special, știu și înțeleg că statul nu are un sac fără fund, știu și înțeleg modul în care pensiile și alocațiile nu s-au mărit - deși dacă văd unele cheltuieli nu mai sunt de acord. Dpmdv, bugetul este unul echilibrat, cu interes major pe partea investițiilor - esențial într-un an de criză majoră, dar am regretul că EDUCAȚIA este trecută, cel puțin din declarația dlui ministru Cîțu, la cheltuieli și nu la investiții și că SUMA alocată bate pasul pe loc. Un guvern liberal ar trebuie să prioritizeze învățământul, care stă la baza dezvoltării și implementării ideologiei liberalismului. Avem nevoie de educație ca de oxigen. Nu mai putem continua astfel. Sigur, declarația dlui ministru are ceva adevăr, dar în ultimii 10 ani tot vorbim de reformă și nu avem cu ce s-o facem”, scrie Cristache miercuri.„Bugetul se consumă într-un procent major - 90% dpmdv, doar pe salarii. Salarii care au un rol important, fără discuție, dar care nu asigură reforma. Bugetul de anul aceasta nu asigură reformarea, ci, mai degrabă, menținerea mediocrității”, continuă acesta.„În atare condiții, gândul mă duce la PNNR (Planul Național de Redresare și Reziliență - n.r.), acolo unde sper să cheltuim cei 30 de miliarde de euro. De aceste fonduri se leagă și speranța mea că veți tine cont de recomandarea U.E. Adică, 10% ALOCAȚI EDUCAȚIEI! Știu că discuțiile sunt pentru 3%. Știu că dl ministru a declarat că are promisiuni de 6%. Promisiuni, nu certitudini. Așadar, țineți cont de recomandarea partenerilor, ALOCAȚI 10% și atunci putem vorbi de începutul unei reforme, nu doar declarații politice. 3 miliarde, pe mandatul unui exercițiu financiar, pot ajuta educația în mod real”, mai spune el.Citește și: Mircea Miclea, despre alocarea a 2,5% din PIB educației: „O sabotare a economiei naționale din viitor. Vrem o economie bazată pe cules de sparanghel sau pe tehnologie de vârf?”