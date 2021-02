Legea bugetului: PSD propune amendament prin care se alocă 5% din PIB la educație și 1% din PIB la cercetare

Textul amendamentului PSD:



Motivarea amendamentului:



Sursa de finanțare:

Amintim că educația primește, potrivit proiectului de buget al Guvernului, peste 28,5 miliarde lei, mai mare cu 0,86% decât execuția pe 2020, echivalentul a 2,55% din PIB.„După art. 42 se introduce un nou articol, art.421, care va avea următorul cuprins:Art. 421. – (1) În temeiul art. 8 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor publice locale 5% din Produsul Intern Brut. Suplimentar, unităţile şi instituţiile de învăţământ pot obţine şi utiliza autonom venituri proprii.(2) Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă de la bugetul de stat 1% din Produsul Intern Brut.(3) În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020 se suspendă toate derogările operate prin alte acte normative de la art. 8, art. 27 alin. (6), art. 361 alin. (3) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”„România a înregistrat in ultimii ani o creștere economică ridicata, fiind din acest punct de vedere pe unul din primele locuri din Uniunea Europeana. Însă, bugetul educației a rămas, în fiecare an, sub 3% din PIB. Deși avem o Lege în vigoare care prevede alocarea unui buget de minim 6% din PIB - ea nu este respectată. Pandemia a condus la cheltuieli suplimentare pentru școala online, materiale sanitare etc. De asemenea vor trebui urgentate investițiile de reabilitare a unitităților de învățământ și a lucrărilor necesare desfășurării cursurilor în condiții de pandemie.Susținem respectarea prevederilor legilor aprobate de Parlamentul României, iar eventuale prorogări de la termenele de implementare a legii nu ar mai trebui să existe, dacă există respect pentru lege, pentru cetățeni, pentru educație și pentru viitorul României.”Realocare din Fondul de Rezervă al Guvernului, Bugetul MFP- Acțiuni Generale, Cod 50.01. Recuperarea arierate BS (21 miliarde lei, Buletin Fiscal ANAF Trim III).