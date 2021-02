Ministerul Educației, după adoptarea Proiectului de buget: Creștere a bugetului educației în valoare absolută / Premierul: Trebuie o analiză calitativă și apoi vom aloca mai multe resurse / Educația primește 2,55% din PIB

Precizăm că din cele 28,5 miliarde lei, circa 20 miliarde ar urma să se ducă pe cheltuieli de personal (-1,5%), 86,5 milioane lei pe bunuri și servicii (-70,8%), 5,6 miliarde lei pe transferuri între unități ale administrației publice.







Este un buget cu 0,81% peste execuția anului 2020.





Descarcă aici proiectul de buget de la Educație (înainte de adoptarea de către Executiv vineri seară și trimiterea la Parlament) (înainte de adoptarea de către Executiv vineri seară și trimiterea la Parlament)

În comunicat se precizează că acestui buget i se va adăuga finanțarea din Planul Național de Redresare și Reziliență.



Publicăm mai jos tabelele transmise presei de Ministerul Educației:

















Mircea Miclea, despre alocarea a 2,5% din PIB educației: „O sabotare a economiei naționale din viitor. Vrem o economie bazată pe cules de sparanghel sau pe tehnologie de vârf?”





Întrebat de ce nu se alocă 6% din PIB educației, așa cum prevede legea educației, premierul Florin Cîțu a răspuns: „Guvernul alocă resurse suplimentare în Educație, discuțiile pe care le am cu toate sectoarele sunt foarte simple - putem aloca mai multe resurse dar trebuie să vedem și rezultatele. Aș vrea să vad in toate sectoarele o analiză nu numai cantitativă dar și calitativă și apoi vom aloca mai multe resurse. Aș vrea să văd și eu, și românii să vadă pe ce s-a dus banii în acest sector. Nu ajungem la 6% din PIB, dar suntem cu mai mult decât am avut anul trecut când a fost o sumă record.”În comunicatul de presă de vineri seară mnisterul afirmă că bugetul de la educație „înregistrează o creștere de finanțare a domeniului învățământ, în valoare absolută, de 241,8 milioane lei. Precizăm ca această creștere este înregistrată în condițiile în care bugetul anului 2021 nu mai cuprinde o serie de cheltuieli, precum vouchere de vacanță, plată diferențe salariale cf. Legii 85/2016 sau alocări de la fondul de rezervă”.„Acțiunea învățământ (total finanțare educație) înregistrează, conform proiectului de buget pentru anul 2021, o valoare de 39,65 miliarde lei, în creștere cu 6% față de 2020 (creștere cu 2,24 miliarde lei). Cele mai relevante creșteri constau în asigurarea, în premieră de la bugetul de stat, prin bugetele locale, a finanțării pentru bursele elevilor (535,7 milioane lei). De asemenea, o creștere substanțială înregistrează finanțarea de bază a unităților de învătământ preuniversitar de stat, componenta destinată cheltuielilor materiale și pregătirii profesionale (creștere de 26%, de la 1,259 miliarde lei la 1,585 miliarde lei)”, adaugă ministerul.