Valeriu Gheorghiță: Vaccinarea cu prioritate a profesorilor să se facă la Casa Corpului Didactic, cu echipe mobile

„Încercăm să punem în practică vaccinarea cu prioritate a personalului din învățământ - tot personalul din creșe, grădinițe, școli, universități etc. Acestă etapă va fi realizată cu ajutorul echipelor mobile de vaccinare, este, repet, un scenariu care nu este definitivat. Foarte probabil locația în care se va face vaccinarea cu echipe mobile este cea a corpului didactic unde se asigură vaccinarea personalului din învățământul preuniversitar și respectiv în cadrul universităților”, a declarat Gheorghiță marți, într-o conferință de presă.Gheorghiță a precizat că decizia va fi luată la sfârșitul acestei săptămâni, în baza centralizărilor de la Ministerul Educației.Medicul declarase vineri că punerea în aplicare a acestui plan ar putea fi fezabilă de la 1 martie."A fost o discuţie pe care am avut-o cu domnul ministru Sorin Cîmpeanu (ministrul Educaţiei - n.r.), la finalul lunii ianuarie, după ce s-a pus în vedere planul redeschiderii şcolilor, ne doream să creăm o prioritizare suplimentară la vaccinare pentru personalul din învățământ. Dar din considerentul legat de limitarea numărului de doze, pentru că am primit mai puţin cu 93.000 de doze în săptămâna 18-24 ianuarie (...), scenariul nu a mai putut fi pus în aplicare, având în vedere şi reprogramările”, spunea Gheorghiță pe 12 februarie.