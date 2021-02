Medic de familie din Prahova, la Școala Altfel, în fața unor elevi de clasa a XII-a: „SARS-CoV2 este o armă biologică”

Ulterior, clipul a fost șters, încă medicul a publicat o fotografie cu „lecția”.













„Acest virus Sars-Cov-2 este fratele mai mic al lui Sars-Cov1. E un virus modificat în laborator de mâna criminală a omului și folosit ca armă biologică”, spune medicul Dan Gavrilescu în clipul pe care l-a publicat pe pagina sa de Facebook, potrivit ziarului local, care a publicat clipul video „Nenorocirea care este? El a fost folosit într-un război complicat, economic. Este o mare afacere în spatele acestei pandemii. Un război economic care să lovească în economiile puternice. Anul trecut toți au dat înapoi în afară de China, care s-a redresat repede și acum este cea mai mare putere economică. O afacere mare cu vaccinurile, în care s-a investit foarte mult și banii trebuie recuperați. Deci practic trăim într-o minicună indusă prin televizor”, a mai afirmat acesta.„Am încercat să am un dialog cu elevii mai ales că erau trecuți de vârsta majoratului ca să îi îndemna la discernământ, la trierea informațiilor pe care mass-media le dă trunchiat și îmi omoară pacienții. Numai că are patru secvențe proteice asemănătoare cu HIV. Nu stiu dacă e bine să facem știință la televizor, e multa politică”, a spus Gavrilescu vineri, la Digi24.„Până la 31 decembrie 2020 am scris doar 12 certificate de deces, pentru alte boli nu pentru COVID. Cam unul pe lună. Până la 8 februarie anul acesta am scris 7. Cum să imi explic eu medical și ca cetățean acest fenomen alarmant? Dacă nu prin picatura asta chinezească pe care o administrează zi de zi persoanele în etate și singure?” a continuat acesta.Întrebat dacă s-a vaccinat, medicul a răspuns: „Bineînțeles că nu, doamnă. Doar dacă mă obligă.” Pe de altă parte, a menționat că preferă vaccinul Astra Zeneca, cu virus atenuat viu.Mai mult, medicul a precizat că nu poartă mască decât atunci când e nevoie. „Mi se pare irațional să port mască pe stradă” a spus el.