Studenții nu vor mai călători gratuit cu trenul. Liderul asociației organizațiilor studențești: „Cu siguranță nu vom renunța la acest drept”

„Purtăm discuții cu colegii din țară pentru măsurile pe care le vom lua. Povestea nu se termină aici, cu siguranță nu vom renunța la acest drept. În contrapondere guvernul nu prezintă niciun argument real, doar chestiuni generice”, a precizat Onița, întrebat cum vor reacționa studenții la această decizie.Acesta a acuzat Guvernul că nu a comunicat deloc cu studenții pe această temă și ia decizii după „păreri și impresii”.„Din păcate vedem faptul că guvernul nu are nicio dorință de a comunica cu studenții, deși am trimis adrese, memorii, e-mail-uri, nu a existat nicio comunicare cu noi pe acest subiect. Decizia este cu siguranță intempestivă. Impactul bugetar nu este deloc unul semnificativ, de altfel asta spunea și senatorul Cîțu în 2017, de altfel propunerea noastră de subvenționare este de două ori mai mică decât în 2017, pentru că studenții circulă mai puțin în pandemie. Premierul nu vrea să dialogheze, nu a vrut să prezinte în clar propunerile sale, este un haos din acest punct de vedere”, a mai afirmat președintele ANOSR.Onița a precizat că această ordonanță de urgență este doar în primă lectură și că reprezentanții studenților din teritoriu vor discuta cu prefecții. Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri, după ședința de guvern, că studenții nu vor mai beneficia de gratuitate la transportul pe calea ferată , dar vor avea o reducere de 50%.El a spus că țări dezvoltate, precum Austria sau Franța, nu au gratuitate la transportul cu trenul pentru studenți, ci doar reduceri de 50 sau 60%.Declarația vine după ce, tot miercuri, liderul PNL Ludovic Orban a susținut că va fi menţinută gratuitatea transportului pentru studenţi, însă doar pe ruta dintre localitatea de domiciliu şi cea în care îşi fac studiile.Întrebat despre declarațiile liderului PNL, Florin Cîțu a răspuns: "Ne uităm și la această variantă, sunt mai multe variante, dar eu vă zic ce vedem în Uniunea Europeană. România este cam singura țară unde se dau astfel de gratuități. Am fi noi cei mai generoși și nu suntem cei mai bogați".Dreptul de a călători gratuit cu trenul, la clasa a II-a, a intrat în vigoare la 1 februarie 2017 și de acesta beneficiază toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o instituție de învățământ superior acreditată, indiferent de distanță și numărul de călătorii.Până la hotărârea de guvern dată de guvernul PSD condus la acea vreme de Sorin Grindeanu, în 31 ianuarie 2017 - aceeași zi cu celebra OUG 13 -, studenții au beneficiat de reducere de 50% pentru călătoriile cu trenul în limita a 24 de călătorii pe an, pe baza unor cupoane speciale și a legitimației.