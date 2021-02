Cîmpeanu: Există șanse să se renunțe la mască în timpul orelor de sport

Ce prevede ordinul comun cu privire la orele de sport:

În condițiile în care profesorii de sport se plâng că nu pot face orele de sport cu copii în timp ce poartă masca pe față, ministrul a declarat că a cerut deja o situație cu privire la practicile europene, transmite Mediafax.„Austria nu solicită purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică, Belgia nu solicită, Bulgaria nu solicită, Estonia nu solicită, Finlanda nu solicită, Suedia nu solicită. Franța are precizarea că orele de sport se derulează exclusiv în spații exterioare, Luxemburg solicită purtarea măștii de la vestiar până la locul în care se fac activitățile fizice și mai apoi după orele de sport. Am găsit un singur exemplu în Europa pentru o regiune din Italia - Veneto - în care se solicită purtarea măștii în timpul orelor de educație fizică, și acolo decizia este în curs de actualizare. Informarea este oficială, venită de la reprezentanții de la Bruxelles”, a afirmat Cîmpeanu.Astfel, ordinul comun al Ministerului Educației și Sănătății va fi completat, după discuțiile cu specialiștii.Ministerul Educației va susține regula din Luxemburg, unde portul măștii este obligatoriu de la vestiar până la locul în care se derulează orele de educație fizică, dar nu și în timpul orelor.„Cei din medicina sportivă sunt cei mai măsură să ne aducă argumente pentru a lua decizia corectă de modificare a ordinului comun”, a adăugat Cîmpeanu. Ordinul comun al ministerelor Educației și Sănătății prevede că masca este obligatoriu permanent, cu excepția preșcolarilor.„- Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze;- În situația în care în aceeași sala cursurile sunt organizate în schimburi se va asigura un interval de minimum 1 oră între acestea;- Intervalele aferente pauzelor vor fi stabilite în mod eşalonat astfel încât timpul de suprapunere al acestora să fie minim;- Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor se realizează astfel încât să se evite formarea de grupuri de elevi din clase diferite. Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menținerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi.- Jocurile şi alte activităţi care implică formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei maxim posibile dintre elevi;- Elevii nu vor consuma în comun alimente sau băuturi şi nu vor schimba între ei obiecte de folosinţă personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.).- Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, de preferat în aer liber, dacă condițiile meteorologice permit;- Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente.- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă faţa, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;- La începerea şi la finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor prin utilizarea unor dezinfectanti pe bază de alcool;- Se vor efectua curăţenia, dezinfecţia şi aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi;- Activităţile sportive în cadrul liceelor cu program sportiv şi cluburilor sportive şcolare se vor desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.”