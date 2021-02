Ministrul educației, răspuns pentru Consiliul Elevilor: Am primit asigurări că școlile sunt pregătite; avem 37 milioane de măști, peste un milion de litri de dezinfectant

„Această poziție este foarte nouă, pentru că poziția initială era de a solicita deschiderea școlilor cu prezență fizică. Am avut ieri o videoconferință cu inspectoratele școlare. Am primit asigurări că sunt pregătite, că sunt peste 37 milioane de maști, sunt peste 1 milion de litri de substanțe dezinfectante în școlile din România și multe alte elemente”, a declarat ministrul, întrebat despre propunerea Consiliului Național al Elevilor.Cîmpeanu a declarat că joi va avea altă videoconferință cu inspectoratele școlare. „Punctele sunt patru: unu - stadiul pregătirii școlilor cu privire la întreg ansamblul de măsuri, de la protecție împotriva pandemiei COVID, de la protecție împotriva incendiilor, până la asigurarea de resursă umană și nu în ultimul rând, modul prin care se va derula acest program prin care vizăm recupererea pierderilor. La toate aceste subiecte va putea participa și presa, dacă sunt îngrijorări punctuale, Consiliul Elevilor are ocazia să interacționeze direct cu cei în măsură să pregătească școlile”, a spus Cîmpeanu. Consiliul Elevilor a solicitat miercuri, printr-un comunicat , ca prima săptămână de școală să se desfășoare exclusiv online, pentru a da timp școlilor să se pregătească. Elevii reclamă faptul că școlile nu au la dispoziție în acest moment decât trei zile, în condițiile în care ordinul comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății nu a fost încă publicat.