VIDEO Mesaj viral al unei profesoare din Italia: Dragi elevi, am închis canalul empatiei. Îmi cer scuze, v-am tratat ca pe niște numere

O profesoară de Istorie și Filosofie din Italia a impresionat mediul online cu un mesaj adresat elevilor săi, care a devenit viral: "Am încetat să fiu profesor, am închis canalul empatiei. Îmi cer scuze, v-am tratat ca pe niște numere”.





Sara Bartolomeo, profesoară la Liceul Guglielmotti din Civitavecchia, a avut curajul să își recunoască greșelile, să se "dezbrace” în fața celorlalți, scrie Corriere della Sera.





Povestea a fost spusă de ea însăși pe Facebook și a devenit virală în câteva minute, ajungând la aproximativ 100.000 de aprecieri.

"Cred că am trăit astăzi unul dintre cele mai intense momente din cariera mea de profesor. Totul a început în această dimineață, când după o oră de explicații online, o elevă mi-a spus: <<Nu mai vreau să vă ascult, vreau să mă ascultați. Sunt obosită, mi-e rău, vreau o viață normală. Nu-mi pasă de implicarea politicului, problema nu este doar predarea la distanță, problema este că nimeni nu ne întreabă cum ne este>>”, a scris profesoara.

Ea spune că în acel moment a fost șocată, apoi i-a ascultat pe elevi și s-a simțit vinovată pentru că în ultimele luni nu a făcut altceva decât să își îndeplinească programul și să se gândească la evaluări: "Am închis canalul empatiei, m-am concentrat să dau bine cu ministerul. Am încetat să fiu profesor și am devenit birocrat”.





"Nu mi-am dat seama că elevii mei se sting, le este frică de viitor și că vor doar să fie mai ascultați de către adulți. Am plâns cu ei, am plâns pentru ei.

Dragi elevi, îmi cer scuze pentru că v-am tratat ca pe niște probleme de rezolvat, îmi cer scuze că nu v-am ascultat tăcerile pline de frică, îmi cer scuze dacă nu am înțeles apatia zilelor voastre fără culoare. Dragi copii, nu trebuie să vă lăsăm să vă stingeți. În final, sunteți viitorul nostru”, adaugă Sara Bartolomeo.

Profesoara se declară încă mișcată de ceea ce s-a întâmplat, conform Corriere: "Este important ca lumea adulților să învețe să își recunoască păcatele și să asculte de tineri, altfel riscăm să creăm o generație care ar putea să nu crească, mai ales în perioadele de educație online, în care copiii sunt privați de momente importante”.





Ea și-a recunoscut greșeala și sugerează că poate ar fi important ca și alți profesori să facă același lucru: "Prea des, mai ales în această perioadă, avem tendința de a privi elevii mai degrabă ca pe niște numere, nu ca pe oameni". (Sursa: Mediafax)