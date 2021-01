UPDATE Lobby pentru ora de religie, la Parlament: Patriarhia cere păstrarea unei ore întregi la liceele tehnologice și profesionale

„Vă comunicăm faptul că și celelalte confesiuni din România, în primul rând Biserica Romano-Catolică, Biserica Greco-Catolică, dar și confesiunile protestante au aceeași solicitare, unele dintre ele chiar puțin mai largi”, a adăugat acesta.





UPDATE Într-o intervenție online în cadrul dezbaterii, Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor de Părinți, s-a adresat episcopului pentru a critica „resursa umană”.







„Sunt de acord cu ora de religie, sunt un creștin-ortodox convins. Aveti probleme la nivelul resursei umane. Din păcate majoritatea profesorior de religie au transmofrat această oră într-o pierdere de timp și nu se transmite ceea ce ne-am dori,” a afirmat acesta.







Planurile-cadru la liceu au intrat în dezbatere publică pe 5 ianuarie. Acestea pot fi descărcate aici

Discuția a avut loc în contextul în care, până la sfârșitul lunii, se află în dezbatere publică planurile-cadru pentru liceu.„Eu sunt aici prezent pentru a face o solicitare punctuală. Noi am văzut propunerile care au fost făcute în legătură cu planurile-cadru pentru învățământul preuniversitar (liceal - n.r.) și în ceea ce ne privește am fost bucuroși să constatăm că la filiera teoretică se păstrează pe mai departe aceeași realitate și anume o oră pe săptămână pe parcursul întregului an școlar. Însă la filiera tehnologică există trei variante propuse, iar biserica agreează pe cea dintâi, care crede că este posibilă, păstrarea unei ore întregi de religie și la această filieră. Celelalte două variante reduc la jumătate această oră. Iar la filiera profesională de asemenea există trei variante, din păcate toate trei propun diminuarea orei de religie până la diminuarea ei - una dintre cele variante,” a spus reprezentantul Patriarhiei.El a solicitat găsirea de „soluții încât să păstrăm și la aceste două filiere o oră întreagă, ținând cont de importanța acestei discipline pentru formarea tinerilor, pentru o societate modernă care nu înseamnă doar tehnologie ci înseamnă și cultură și spiritualitate.”