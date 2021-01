Sorin Cîmpeanu: Bugetul Ministerului Educaţiei trebuie să fie de minim 28.276.000.000 lei

„PIB e o noţiune volatilă, mai ales în anul în care suntem acum, de aceea eu m-am raportat la o valoare absolută, la execuţia bugetară care este de 28.276.000.000 în bugetul Ministerului Educaţiei, execuţie pe anul 2020, la care se adaugă (...) tot bugetul din cote defalcate de TVA gestionat de autorităţile locale în care intră, spre exemplu, bursele elevilor, unde am cerut 530 de milioane de lei în plus faţă de anul trecut. Există costul standard destinat cheltuielilor materiale pe fiecare şcoală, unde am avut cereri de creştere masivă, deci sunt toate aceste aşteptări”, a spus ​Sorin Cîmpeanu într-o emisiune la Digi 24, potrivit Agerpres.





„28.276.000.000 de lei trebuie să fie minim minimorum bugetul Ministerului Educaţiei (...) Sub acest plafon al execuţiei bugetare pe anul trecut, eu personal nu ştiu cum să fac lucrurile atât de necesare în educaţie”, a adăugat ministrul.