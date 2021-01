Cîmpeanu: 20% dintre elevi nu au ridicat tabletele. Unii nu au deloc, alții au primit câte 2-3 / Sunt județe care au raportat că școala online s-a derulat perfect, nu cred

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, estimează că 20 la sută dintre elevi nu au ridicat tabletele promise de minister, fie pentru că nu au știut, fie pentru că nu au mai avut nevoie și spune că sunt copii care nu au primit deloc sau alții care au primit câte 2-3 - de la minister, de la primărie sau diverși sponsori. Despre modul în care decurge școala online, Cîmpeanu spune că sunt județe care au raportat că în proporție de 90% totul decurge perfect, ceea ce nu crede: "Insist pentru raportări reale".

Întrebat miercuri seară, la Digi 24, dacă Ministerul Educației a reușit să distribuie toate cele 250.000 de tablete promise elevilor pentru școala online, Cîmpeanu a spus că acum au fost distribuite toate, dar asta nu înseamnă că au și ajuns la elevi.

"Insist pentru raportări reale"

Despre modul în care decurge școala online, Cîmpeanu spune că sunt județe care au raportat că în proporție de 90% totul decurge pperfect, ceea ce nu crede.

El a afirmat că sistemul de educaţie din România are probleme în ceea ce priveşte performanţa, dar mai importate sunt problemele legate de lipsa unui acces echitabil la educaţie, în acest context spunând că problemele din ultima perioadă trebuie evaluate din punctul de vedere al materiei asimilate de elevi, nu din perspectiva materiei predate de profesori.

De asemenea, potrivit acestuia, există un număr mare de elevi care se află în situaţia de a nu li se încheia mediile la finalul primului semestru și au fost cerute din teritoriu raportări cu privire la cauzele care au dus la aceste situaţii.

”Mă bazez pe... insist pentru raportări reale, pentru că am văzut raportări din judeţe în care 92 – 96% s-a derulat perfect învăţământul online, lucru pe care am afirmat clar: nu îl cred. Dacă ar fi fost să fie aşa, nu am mai fi avut acum nicio problemă şi de asta am cerut aceste raportări împreună cu cauzele care au generat un număr mare de elevi aflaţi în risc cu privire la neîncheierea situaţiei şcolare pe parcursul primului semestru”, a adăugat ministrul Educaţiei, citat de News.ro