Două treimi dintre copiii de vârstă şcolară din lume, fără acces la internet acasă - raport UNICEF

Două treimi dintre copiii cu vârstă şcolară din lume - sau 1,3 miliarde de copii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 17 ani - nu au o conexiune la internet acasă, arată un raport al UNICEF şi al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT). Aceasta, în condițiile în care aproape un sfert de miliard de elevi din întreaga lume sunt încă afectaţi de închiderea şcolilor din cauza COVID-19 și ar trebui să învețe online.

De asemenea, 759 de milioane (63%) de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 24 de ani nu au coexiune la internet la domiciliu, conform raportului "How Many Children and Youth Have Internet Access at Home?" ("Câţi copii şi tineri au acces la Internet acasă?").

O falie digitală

"Faptul că atât de mulţi copii şi tineri nu au Internet acasă reprezintă mai mult decât un decalaj digital - este o falie digitală. Lipsa de conectivitate nu limitează doar capacitatea copiilor şi tinerilor de a se conecta online. Îi împiedică să concureze în economia modernă. Îi izolează de lume. Iar în cazul închiderii şcolilor, ca în situaţia cu care se confruntă în prezent milioane de persoane din cauza COVID-19, le îngreunează accesul la educaţie. Spus mai direct, lipsa accesului la Internet îi va costa viitorul pe cei din următoarea generaţie", a declarat Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF, potrivit unui comunicat transmis de organizație.





Aproape un sfert de miliard de elevi din întreaga lume sunt încă afectaţi de închiderea şcolilor din cauza COVID-19, iar sute de milioane de elevi se bazează pe învăţarea virtuală. Pentru cei care nu au acces la Internet, educaţia poate fi inaccesibilă, se arată în comunicatul UNICEF.





Potrivit raportului, decalajul digital perpetuează inegalităţile care deja creează diviziuni între ţări şi comunităţi. Copiii şi tinerii din cele mai sărace gospodării rămân şi mai mult în urma colegilor lor şi au foarte puţine şanse de a recupera.





La nivel global, aproximativ 60% dintre copiii de vârstă şcolară din zonele urbane nu au acces la internet acasă, comparativ cu aproximativ trei sferturi dintre copiii de vârstă şcolară din gospodăriile rurale. Copiii de vârstă şcolară din Africa subsahariană şi Asia de Sud sunt cei mai afectaţi, aproximativ nouă din 10 copii neavând conexiune la Internet.





Astfel, în Africa de Vest şi Centrală 95% (194 milioane) de copii cu vârste şcolare de 3 - 17 ani nu au conexiune acasă. În Africa de Est şi de Sud - 88% - 191 milioane; Asia de Sud - 88% - 449 milioane; Orientul Mijlociu şi Africa de Nord - 75% - 89 milioane; America Latină şi Caraibe - 49% - 74 milioane; Europa de Est şi Asia Centrală - 42% - 36 milioane; Asia de Est şi Pacific - 32% - 183 milioane. La nivel global 67%, adică 1,3 miliarde de copii, nu au conexiune la Internet acasă.





Potrivit sursei citate, chiar şi atunci când copiii au conexiune acasă, este posibil să nu aibă acces la aceasta din cauza unor factori precum presiunea de a face treabă în casă sau de a lucra, lipsa de dispozitive suficiente în gospodării, faptul că fetelor le este permis accesul la Internet într-o măsură mai mică sau deloc sau lipsa de înţelegere privind accesarea oportunităţilor online. Există, de asemenea, probleme legate de siguranţa online, deoarece părinţii pot fi inadecvat pregătiţi pentru a-i ajuta pe copii să rămână în siguranţă.

Raportul utilizează o analiză reprezentativă la nivel global cu privire la disponibilitatea conexiunii la Internet în gospodăriile cu copii şi tineri cu vârste cuprinse între 0 - 25 de ani, cu date din peste 85 de ţări. (Sursa: Agerpres)