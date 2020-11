VIDEO INTERVIU Patru specialiști români despre cercetarea din România. Dr. Corina Zugravu, studiu despre bere: "Burta de bere e un mit"/ Nu e nicio legătură intre consumul moderat de bere și statusul ponderal

Articol susținut de Centrul de Studii despre Bere, Sănătate și Nutriție

Dr. Corina Zugravu: Contextul nefericit cu COVID-19 a evidențiat mai mult ca niciodată cât de necesară e cercetarea și a mai adus în ochii publicului ceva, faptul că cercetarea nu se face bătând din palme

Dr. Corina Zugravu este medic primar igiena alimentației si nutriție, iar cel mai recent studiu al său este despre statusul ponderal si consumul de bere in Romania. Activează ca lector în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Dr. Carol Davila” Bucureşti şi este membru al echipei de cercetători a Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Este autoarea a numeroase studii în domeniul nutriţiei.





Ionuț Baiaș: Ultimul dumneavoatră studiu este despre statusul ponderal și consumul de bere. Un subiect pe gustul bărbaților. Cum ați ajuns la ideea unui astfel de studiu?

Rep: Glumind, v-aș întreba: credeți că în următoarele cercetări veți inventa pastila aia magică sau crema minune cu care să ne frecăm pe burtă și să scăpăm de ea? De unde ne vin ideile astea în continuare și speranțele?

Faptul că găsim țapul ispășitor undeva într-un ingredient care se găsește în alimente, că el e vinovat că ne îmbolnăvim, că ne îngrășăm, că facem cancer și ne uităm în propria ogradă, că mâncăm prea mult, că nu ne mișcăm absolut deloc (sportul la români este bun numai când îl urmărești de pe canapea, bând bere cu chipsuri), că fumezi până nu mai poți, că bei exagerat, că managementul stresului e zero la noi. Faptul că arunci pe ceva vina nu îți arată decât propria incapacitate de a face un efort personal. Ăsta cred că este lucrul care mă supără cel mai rău. Și al doilea, iarăși nu e ceva nou, este faptul că în presă citești tot felul de nebunii nutriționale și lumea le crede.

Profesor doctor Ileana Rău: Soluția este un parteneriat al Cercetării cu un operator industrial, care să pună în aplicare și eventual să vină el cu anumite cerințe

este profesor universitar la Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din cadrul Universității Politehnice din București, la departamentul de Chimie Generală, cu activitate de conducere de doctorat în domeniul ingineriei chimice.



Ionuț Baiaș: Atunci când vorbim despre cercetare avem, de obicei, două poziții diametral opuse. Rar am întâlnit o poziție de mijloc. Fie cercetătorii români spun că e foarte greu să faci cercetare în România, fie am întâlnit cercetători care zic "nu, avem condiții, avem o cercetare relativ bună". Cum stau lucrurile în domeniul dumneavoastră?



Ileana Rău: Eu sunt foarte mult adepta proverbului "Omul sfințește locul". Nu este simplu și este foarte ușor să spui "nu pot" și "nu am". Sigur că trebuie un efort. Sigur că e foarte greu când simți că faci eforturi și ai senzația, iarăși tot cu un proverb am să vă spun, că "tragi sania pe uscat". Cred că lucrurile trebuie să fie combinate. Cred că se poate face cercetare și cred că cercetarea care astăzi trebuie să se facă este doar sau numai la nivel de echipă. Nu cred că cercetarea individuală are loc. Eu cred în echipe și cred că pentru asta trebuie să existe sprijin din partea tuturor celor implicați în domeniul cercetării.



Rep: Ce ați schimba dacă ați avea forța asta mâine în cercetare? Care ar fi primele lucruri la care v-ați gândi?



Ileana Rău: Cred că aș face, nu știu, o înlesnire. Aș lăsa, poate, mai multă libertate cercetătorilor. Am senzația uneori că sunt un pic hărțuiți pentru că pe de o parte, depind de finanțare. Pe de altă parte, depind de niște termene. Iar pe de altă parte, administrația, chiar și a unui proiect de cercetare, este atât de birocratică și grea și uneori foarte mare consumatoare de timp. Nu pot să spun că am o soluție, dar cred că ar trebui să ne gândim să mai eliminăm din birocrație.





Rep: Ați văzut multe țări, multe laboratoare. Care țară v-a impresionat cel mai mult din perspectiva cercetării sau ce laborator v-a impresionat ca mod de organizare?



Ileana Rău: Acum doi ani am fost profesor invitat o perioadă mai lungă de timp la Laboratorul de Chimie al Școlii Normale Superioare din Lion. Acolo mi-a plăcut foarte mult organizarea. Directorul la acea vreme a Școlii Doctorale, doamna Shantall Andro??? a reușit să adune, practic, toți cercetătorii într-un laborator. Ca și personal, avea atâta personal cât are o facultate de la noi, deci era un laborator gigantic, dacă pot să spun așa. Însă, a reușit să-i adune pe toți, să creeze niște laboratoare experimentale foarte bine organizate. Sigur că și dotarea este importantă, însă colaborarea între diversele colective era atât de funcțională încât pur și simplu mi-a părut rău că am stat doar trei luni de zile. Atât de mult m-a impresionat acel laborator.



Sunt multe laboratoare... și în Marsilia am văzut un laborator foarte eficient, și în Coreea, și în Japonia. Sunt multe. Cred că mie mi-a rămas sufletul, dacă e să mă întrebați, la acel laborator unde totul era funcțional. De la femeia de serviciu până la director, totul era foarte funcțional și foarte eficient. Nu există risipă. Sigur că existau invidii, că eu cred că până la urmă sunt uneori necesare ca să avansezi, atât timp cât nu sunt răutăți. Lumea se ajuta, se lucra, colectivele erau foarte bine închegate și lucrau foarte bine între ele.



Rep: Și apare întrebarea: astfel de fenomene se pot replica și în România?



Eu mă străduiesc, eu mă străduiesc întotdeauna să lucrez... și în facultatea noastră m-am străduit întotdeauna să lucrez cu mai mulți colegi pentru că sunt convinsă că singură nu răzbesc. Nici nu pot, nu am cum să răzbesc singură. Am nevoie de colaborare, pentru că nu putem să le știm pe toate și atunci, cum cercetarea este interdisciplinară și are mai multe fațete, sigur că trebuie să lucrăm cu cei care sunt specialiști în anumite domenii.



Rep: Proiectul sau lucrarea de de cercetare care v-a plăcut cel mai mult?



Ileana Rău: Eu am avut mai multe direcții, să spun așa, pe care le-am abordat și abordarea aceasta am făcut-o, cum să spun, ca un răspuns la câte o provocare, pentru că m-am apucat de materiale cu proprietăți optice neliniare din întâmplare și pentru că mi s-a spus la un moment dat "poți să faci" și atunci, fiind o provocare, m-am apucat. Sigur că nu mi-a fost ușor și am ajuns, tot lucrând, să înțeleg ce anume este necesar la ele și cam pe unde putem să lucrăm. Am avut la un moment dat un răspuns... pentru că mi-a fost foarte greu și am zis "ce anume trebuie să fac?", să fac cum a făcut unul și altul? Nu neapărat să copiez, dar să mă inspir din unii și alții. Și am primit un răspuns foarte interesant de la un cercetător din America. Mi-a zis "tu nu trebuie să faci ce facem noi, că noi facem asta și facem bine. Tu trebuie să faci ceva complementar cu noi". Și atunci am căutat să fac acel ceva complementar care să ajute pe toată lumea. Și așa am ajuns, dacă vreți, la niște matrici biopolimerice și m-am axat un pic pe materiale pe bază de biopolimer cu proprietăți optice neliniare.



Rep: Ce sunt materialele acestea?



Ileana Rău: Sunt niște materiale care răspund la lumină, dacă pot să zic așa, și pot avea diverse funcții. Spre exemplu întrerupătoarele, total optice. Pe bază de lumină, poate sau nu să lase să treacă anumite semnale.



Un alt domeniu, ca să revin la prima întrebare, un domeniu care iarăși ne este drag și pe care l-am făcut din întâmplare au fost niște materiale tot pe bază de biopolimer, dar cu aplicații în stomatologie, dacă vreți. Și aici am plecat invers, de la niște discuții cu un stomatolog care a venit cu ideea acestor materiale care să-l ajute când, știu și eu, are loc o extracție sau o operație și atunci trebuie să găsească o soluție să și umple locul respectiv, să și ajute, să pună un medicament și așa mai departe. A fost o direcție care mi-a adus bucurii, pentru că am avut acel rezultat aproape finit, ca să spun așa.



Și recent, o altă direcție, tot pe biopolimeri am mers. De data asta am căutat (și încă suntem aici în lucru cu colaboratorii mei de la Constanța) de a extrage chitosan (deci un alt biopolimer) din deșeurile marine. Este o direcție și da și nu bătută, ca să spun așa. Depinde acum de mai multe aspecte.



Rep: Care ar duce către ce?



Ileana Rău: Spre exemplu, am reușit să extragem chitină-chitosan din capsulele de ou de melc de rapane - eu cu doctoranda mea, a fost ideea ei această extracție. Suntem unici în lume care am extras acest chitosan și acest chitosan are niște proprietăți aparte. Avem eforturile în direcția asta ca să obținem niște materiale spre exemplu cu proprietăți anti fulling - pentru nave și nu numai pentru nave. Pentru că are niște proprietăți toxice particulare. Dar este acel chitosan sau acel extract dacă vreți de chitosan din capsulele de ou de melc de rapană. Sigur, vedem melcii de câte ori mergem la mare și mai și mâncăm câteodată.



Repet, sunt de fapt din deșeuri, pentru că nu se duc scafandrii să culeagă acele mănunchiuri de capsule de ou. Sunt capsule de ou, dacă vreți, aruncate de mare pentru că la un moment dat sunt furtuni și se aruncă. Practic, sunt niște deșeuri.



Rep: Vedem afară că e o întreagă competiție în domeniul chimiei-verzi, de a găsi, de a face produse eco. Cel care va înlocui sticla de plastic cu un produs eco va da și o lovitură uriașă financiară. Aici aș vrea să vorbim un pic cum se poate face tranziția asta de la cercetare către industrie aplicată, în România în special.



Costel Vânătoru: Genele se vând foarte scump. Acum nu mai vorbim de vânzarea soiurilor. O bancă de gene ar putea să creeze ușor, ușor o strategie de redresare a producerii de semințe în România

Costel Vânătoru este profesor, doctor în horticultură, cercetător ştiinţific de gradul întâi şi conduce Laboratorul de Genetică şi Ameliorare al Staţiunii de Cercetare –Dezvoltare pentru Legumicultură din Buzău. De asemenea, este şi director al Băncii de Gene de la Buzău. Are omologate peste 50 de soiuri și hibrizi până acum, care sunt încadrate în catalogul oficial al plantelor de cultură din România, fie că vorbim de plante reabilitate în cultură, de plante de top, de soiuri de top sau de specii aclimatizate.





Doctor Radu Ștefănescu: Nouă ne lipsește total nu numai infrastructura, ne lipsește conceptul de cercetare. Singura soluție și șansă pentru cercetarea românească este să se permeabilizeze tagma cercetătorilor. Adică, debirocratizarea și simplificarea procedurilor de colaborare cu cei de afară

Dr Radu Ștefănescu a absolvit cursurile Facultății de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, a urmat cursuri postuniversitare la Kaplan Medical Institute New York, Rockefeller University și Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University. A lucrat ca medic timp de 7 ani în New York și a făcut cercetare în mai multe centre de anvergură din SUA și Europa.







Ionuț Baiaș: Ai făcut cercetare în State, te-ai reîntors în România, ai predat, ai făcut și un pic de cercetare. Cum vezi tu cercetarea românească după experiența americană?



Radu Ștefănescu: Nouă ne lipsește total nu numai infrastructura, ne lipsește conceptul de cercetare, adică modul în care statul stimulează cercetarea. La noi, cercetarea este ca un fel de, cum să spun, ceva suplimentar, care o faci sau în fine, o faci mai puțin.



În America, sistemul este la fel, capitalist, în cercetare. Stimularea cercetării se face agresiv, în sensul că cercetătorii de acolo nu au alt job, decât cercetarea și trăiesc din granturile pe care statul le acordă în caz că sunt proiectele lor, sunt făcute serios și eventual, au succes. Adică, eventual, vin cu un plus. De multe ori, cercetarea se poate termina și într-o soluție neutră în care nu poți să spui că în urmă studiului pe care l-ai făcut în 3 ani de zile, ipoteza de la care ai plecat s-a confirmat și că poți să aduci un plus. Se finanțează și cercetarea aceasta, dar competiția există.



La noi, lipsa competiției nu poate să genereze un nivel de cercetare care să ne poată face cât de cât compatibili sau interesanți pentru centrele de cercetare din Europa care sunt extraordinar de interesate să pornească cumva cercetarea din Europa de est și în speță, România, pentru că aici nu mai e vorba.. nu ne lăudăm, dar trebuie să fim conștienți, să ne uităm la toată lumea și să ne uităm la noi că popor.



Avem oameni extraordinar de inteligenți. Românii au ceva. Nu se știe ce. Am discutat cu oameni din toată lumea. Nu înțeleg cum putem să avem atâta inteligență, procent de inteligență la populație.



Deci la 20 de milioane de oameni avem foarte mulți oameni inteligenți sau foarte inteligenți și care ar putea să performeze în cercetare: medici, ingineri, cărora dacă li s-ar oferi banii în sistemul acesta competitiv în care el să știe, "domnule, am 3 ani de zile să toc 1milion de euro eficient". Deci banii trebuie cheltuiți unu la mâna și doi la mână, trebuie cheltuiți eficient.







Deci nu e suficient să dai bani în cercetare. Trebuie să îi faci să fie competitivi și competiția o faci prin competiția dintre Centrele Naționale de Cercetare, adică centrele din interiorul țării. Nu avem în momentul de față un sistem de genul ăsta, de granturi care pur și simplu te pun în situația că dacă nu îți faci treaba, rămâi pentru următorii 5 ani nefinanțat și te apuci de altceva sau te întorci la meseria de bază. Cercetarea este o activitate de elită. Accezi în ea dacă îți dorești cu ardoare și dacă ești determinat să muncești pe măsură. Nu e un job obișnuit în care lucrurile sunt de la 8 la 4 și gata.



Rep: Avem mai multe sisteme de finanțare a cercetării în Europa. Avem sistemul francez, bazat pe o parte din finanțare de la stat, pe o parte competiție. Avem sistemul american bazat maimult pe competiție. Ce ni se potrivește? Proiectele europene pot fi totuși suficiente pentru cercetătorii români?



Radu Ștefănescu: Chiar vorbeam cu profesori de afară, profesori de vârsta mea care îmi spuneau, băi, dacă proful cutare, mare profesor, l-ar lasă pe asistentul lui, care s-a dus și a lucrat pe niște laboratoare în Europa, să scrie grantul și să îl trimită, ar avea mai mult succes decât să se țină ei, pentru că trebuie să înveți să faci cercetare într-un stil care să aducă progres. Cercetarea e o activitate în care progresul se întâmplă în fiecare zi. Dacă nu ești orientat către progres și tot timpul descoperi ceva nou, nu ai cum să faci cercetare eficientă. E ca și cum muți un pahar de colo-colo. Nu poți asta.



În ce privește cercetarea în România, în primul rând că la noi cercetarea este parte a Educației. Educația la noi este o problemă națională și întotdeauna există un deficit de finanțare al educației. Păi dacă există un deficit de finanțare al Educației care, să zicem, este 80% din preocuparea ministerului, ce să mai vorbim de cercetare? Adică finanțarea la noi este foarte mică pentru cercetare, de aceea, probabil că nici nu putem să stimulăm o activitate intensă care să genereze idei foarte competitive și performanțe.



Eu am lucrat la Karolinska, în Suedia la Stockolm, acolo chiar e un loc dezvoltat pentru cercetare. Am avut legătură cu cercetarea din Anglia. Am prieteni la Oxford. Au investit bugetele naționale ale țărilor dezvoltate, au fost orientate către activitatea aceasta foarte importantă pentru că aceste națiuni dezvoltate, pentru că vorbim de națiuni până la urmă, asta e problema noastră. Noi rămânem o națiune oarecum, hai să zicem tradiționalistă, dacă nu un pic în urmă ca nație, să înțelegem ce-i cu cercetarea asta.



În Statele Unite, prima oară când am ajuns, am lucrat la Albert Einstein College of Medicine. Asta era în Bronx. Când mă duceam la colț să îmi cumpăr pâine, ceea ce era curios pentru americani, doamna aia de la pâine, o afro-americană, îmi zicea "dar ce faci pe aici de mănânci atâta pâine?" Zic cercetare. "Aaa, cercetare". Deci până și vânzătoarea de la pâine era conștientă cât de importanata e cercetarea pentru națiunea americană. Cercetarea pe națiuni în Europa nu mai poate să continue așa dacă vrem o Uniune Europenă.



Eu cred că singura soluție și șansă pentru cercetarea românească este să se permeabilizeze tagma cercetătorilor. Adică, debirocratizarea și simplificarea procedurilor de colaborare în persoană, vreau să spun cu cei de afară. Sunt mii de cercetători români în toată lumea, dar și în Europa. Și acum când spunem Europa, spunem că suntem aici în Uniunea Europeană. Avem cetățenie europeană toți, nu? Care și-ar dori să vină să colaboreze, dar eu cred că sunt mulți dintre ei care s-ar stabili în România dacă ar putea să facă cercetare performantă. Deci trebuie cumva birocrația asta, eu aș zice stârpită, dar nu se poate, reformată cumva să se ușureze condițiile în care cercetătorii din afară pot veni să colaboreze sau să se angajeze, să fie angajați ai entităților din România. Altfel, dacă nu vom aduce acest aport de know-how și de bunăvoință, uneori, că românii ăștia vin cu sufletul.



Rep: Cât de bine înțelege politicul necesitatea și avantajele investițiilor în cercetare?



Radu Ștefănescu: Dacă cineva ar reuși să explice cu creionul pe hârtie, că ei sunt mai contabili așa, economiștii, "Băi, uite asta" și să tragă linie și să se vadă profitul în... din păcate la cercetare, profitul e în 15 ani sau 20. Și ei, că sunt tineri și pot să ducă mai departe proiectul 20 de ani dacă ar înțelege, cineva le-ar face calculul și ar înțelege chestia asta, eu sunt convins că oamenii ăștia care au venit acuma la putere și care vin din spate, forțele astea reformiste din politică, vor face tot ce le stă în putință, că sunt tineri, asta e chestia. Oamenii ăștia au copii și gândesc "cum ar fi copilul meu să trăiască peste 20 de ani într-o țară cum zic ăștia, cercetătorii ăștia? Hai să îi ascultăm un pic, să începem să facem calcule, să facem o simulare." Dacă înțelegem chestia asta pentru copiii noștri, eu cred că miza și motivația și drive-ul este mult mai puternic, să mișcăm lucruile în zona asta și Har Domnului, facem parte din clubul select al țărilor dezvoltate. Cercetarea este foarte sus și ne poate trage acolo și ne poate face un membru respectabil, chiar de vază al clubului european.



