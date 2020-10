Ministrul Educației: Trebuie să ne pregătim pentru a preda online atâta timp cât e necesar

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, luni, referindu-se la posibilitatea ca în acest an şcolar cursurile să se desfăşoare exclusiv online, că este necesar să fie pregătiţi cei implicaţi în procesul educaţional pentru ca predarea online să dureze "atâta timp cât e necesar", relatează Agerpres.

"Dacă din punct de vedere epidemiologic există vreun risc, acest lucru trebuie să ni-l spună reprezentanţii Ministrului Sănătăţii pentru a nu pune în pericol nici pe elevi nici pe cadrele didactice. În situaţia respectivă, trebuie să ne pregătim pentru a preda în sistem online atâta timp cât este necesar. Şi în perioada în care am desfăşurat cursuri online pe durata stării de urgenţă am realizat o modificare a programelor tocmai pentru a veni în sprijinul elevilor şi cadrelor didactice, deci dacă există o situaţie dificilă din punct de vedere epidemiologic şi va trebui să trecem cu toţii în sistem online, vom lua şi astfel de măsuri. (...) Prin metodologia pe care Ministerul Educaţiei a realizat-o am prevăzut şi activităţi de evaluare (...) ba mai mult, Ministerul Educaţiei, încă de la începutul anului şcolar, a pus la dispoziţia profesorilor repere metodologice pentru fiecare disciplină în parte şi pentru fiecare nivel, prin urmare există un suport atât pentru profesori cât şi pentru elevi", a afirmat Anisie la Realitatea Plus.

Ministrul a menţionat că toţi elevii din Bucureşti care au solicitat prin programul "Şcoala de acasă" dispozitive electronice, au primit echipamente, în acest sens fiind distribuite în capitală 8.057 de tablete.