Monica Anisie, întrebată dacă se închid școlile din București: Ne pregătim să fim în scenariul roşu, dacă este necesar / Peste 8.000 de tablete pentru elevi au stat în depozite două săptămâni

Tabletele cumpărate de Ministerul Educației nu au ajuns în nicio școală din București, iar ministrul Educației, Monica Anisie, spune că peste 8.000 de tablete au stat blocate într-un depozit al Inspectoratului Școlar timp de două săptămâni. Ea a susținut că joi tabletele vor fi distribuite în toate sectoarele Capitalei. "Ne pregătim să fim în scenariul roșu, dacă este necesar", a spus Monica Anisie.

Ministrul Educației, care joi a mers la Inspectoratul Școlar București, a spus că tabletele pentru elevii din Capitală au ajuns încă de acum două săptămâni, dar că nu au fost distribuite, peste 8.000 de tablete fiind blocate într-un depozit al Inspectoratului Școlar București.

"Tabletele vor ajunge azi în toate sectoarele din municipiul București”, a susținut ministrul Educației.

Întrebată de jurnaliști care este motivul pentru care ISMB nu a distribuit aceste tablete, Anisie a răspuns: "La această întrebare cred că trebuie să răspundă Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Tot ceea ce pot să vă spun este că am aflat despre aceasta marţi, acum, când am făcut o întâlnire la Prefectură şi mi-au spus inspectorii de sectoare că încă nu au primit tabletele. Ştiind faptul că Ministerul Educaţiei a transmis deja tabletele către Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti am cerut lămuriri inspectorului şcolar general şi acum am deblocat această situaţie".

Ea a mai spus că motivul invocat a fost că a existat "o perioadă în care inspectorul școlar și alte persoane au fost în izolare sau în carantină, unii fiind bolnavi de COVID” și că au existat și "probleme de comunicare".

Întrebată de jurnaliști dacă școlile din București vor trece în scenariul roșu, Anisie a răspuns: "Prin acest program (achiziţia de tablete - n.r.) pe care Ministerul Educaţiei îl desfăşoară, ne pregătim să fim în scenariul roşu, dacă este necesar".