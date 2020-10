Cum se descurcă studenții la medicină în lipsa practicii în spital: „Mi-am cumpărat un mușchiuleț de porc, o seringă și un ac și am exersat injecțiile”

MEDEEA, 20 de ani, studentă în anul 2 la Facultatea de medicină a UMF Cluj: „Unii profesori au filmat lucrul în laborator ca să ne ajute să înțelegem întregul proces”

MIRELA, 22 de ani, studentă în anul 5 la Facultatea de Medicină din cadrul UMF Cluj: „Vom compensa experiența pierdută cu ore suplimentare în clinică”

Gabriela, 22 de ani, studentă în anul 4 la Universitatea Transilvania din Brașov: „Când nu faci practică, nu-ți fixezi bine noțiunile teoretice”

DANIELA, 20 de ani, studentă în anul 2 la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași: „Chiar ieri am aflat că jumătate din seria mea trebuie să intre în carantină”

ANDREI, 23 de ani, student în anul 5 la Facultatea de Medicină Dentară UMF Carol Davila din București: „Nu ai cum să devii un medic bun fără să fi avut un contact constant cu pacienții”

ANCA BUZOIANU, rector al Universității de Medicină și Farmacie din Cluj: „Stagiul clinic la patul pacientului se va desfășura offline, prin rotație modulară respectând toate condițiile de siguranță”

Noul an universitar a început deja de mai bine de o săptămână, iar la majoritatea facultăților de medicină studenții învață ori hibrid, ori în format integral online. Dacă pentru facultăți precum Drept, Litere sau Sociologie, învățământul online poate reprezenta o soluție în contextul special al pandemiei, pentru Medicină, învățământul strict online este mult mai problematic.Principala îngrijorare este aceea că lipsa contactului cu pacienții le va afecta negativ studenților competențele practice necesare în viitoarele cariere de medici. Am stat de vorbă cu cinci studenți la Medicină, din mai multe orașe din țară și cu rectorul UMF Cluj pentru a afla cum decurge activitatea în această perioadă.Cred că am fost chiar prima facultate de medicină care a trimis studenții acasă, în luna februarie, deci chiar a fost un mare act de responsabilitate din partea UMF. Cadrele didactice s-au mobilizat rapid și am instalat cu toții o platformă comună pentru studiul online.Ne-am obișnuit cu ea, ni s-au oferit toate instrucțiunile necesare pentru utilizarea platformei și de atunci am participat conform orarului la cursuri și laboratoare online, însă fizic nu am mai fost la facultate până în prezent. Unii profesori ne făceau desene și schițe în Paint, iar în ceea ce privește laboratoarele, profesorii s-au străduit să găsească filmulețe explicative sau să filmeze ei lucrul din laborator pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine întregul proces. Ne-am axat mai mult pe interpretarea rezultatelor decât pe modul de preparare al anumitor soluții.În primul semestru, anii 1 și 2 vom face totul online, iar cei din anul 3 și din anii clinici vor face hibrid, ei făcând practica fizic iar cursurile online. Dacă cumva, printr-o minune, va scădea mult numărul de cazuri atunci există posibilitatea să ne întoarcem la facultate, dar mă îndoiesc.Ne afectează foarte mult, pentru că noi în anii preclinici punem bazele a ceea ce vom învăța în anii clinici, deci oarecum temelia a ceea ce vom construi în continuare.În semestrul 2 ar fi trebuit să facem disecții în laborator pentru anatomie, trebuia să palpăm organele despre care am învățat, lucruri foarte importante pentru dezvoltarea noastră ca viitori medici. Sigur, probabil în anii clinici vom mai avea oportunitatea de a recupera experiența pierdută, deși mă îndoiesc, pentru că materia este foarte stufoasă și complexă, iar timpul nu-ți permite să recuperezi ce aveai de făcut în anii preclinici.De asemenea, la fiziologie este foarte importantă partea de laborator unde explorezi secreția gastrică sau faci o electromiografie. Simt că vom avea lipsuri în ceea ce privește dexteritatea, pentru că nu am avut parte de lucru manual. La biochimie lucrăm cu eprubete, lucrăm cu spectrofotometrul, lucruri esențiale pentru practica unui student. Acum dacă ne-am întoarce în laborator sunt sigură că am fi destul de neîndemânatici cu eprubetele.Cu toate acestea, cred că cei mai afectați sunt cei din anii clinici, unde stagiul în spital, la patul bolnavului, este foarte important. Legat de partea de cunoștințe nu cred că poate fi vorba despre o pierdere, pentru că am învățat poate chiar mai mult acum având în vedere faptul că nu a mai trebuit să alergăm între cursuri și laboratoare.În această perioadă nu am pierdut timpul, a fost o învățare continuă și temeinică. Pentru a-mi exersa dexteritatea acasă eu m-am apucat de făcut goblene în ideea de a mă obișnui cu ața, cu acul, de a învăța să cos și de a-mi ocupa timpul cu o activitate plăcută. Mi-am mai cumpărat un mușchiuleț de porc, o seringă și un ac și am exersat injecțiile în mușchiulețul de porc cu ser fiziologic luat de la farmacie.Pandemia ne-a arătat că tehnologia poate fi o unealtă foarte eficientă în procesul de învățare, în special în cazul cursurilor care s-au desfășurat cu ușurință în mediul online. Totuși, consider că am fi putut participa fizic la laboratoare în condiții de siguranță prin distanțare, purtarea măștii și prin dezinfectarea constantă a mâinilor.Pe de altă parte înțeleg că le-ar fi fost mai greu cadrelor didactice pentru că, ei fiind medici și lucrând în mediul spitalicesc, ne-ar fi putut transmite virusul luat de la spital și viceversa.Odată cu pandemia activitatea noastră academică a fost cu totul transferată online. Ne-am adaptat foarte repede la situație, profesorii s-au obișnuit imediat cu platforma prin intermediul căreia am participat la cursuri. Nu a fost cazul de probleme tehnice, totul a funcționat impecabil.Evident că a fost foarte ciudat pentru noi sa trecem brusc cu toate activitățile online dar nu cred că am rămas cu lipsuri după semestrul trecut. Anul acesta universitar va fi o provocare, pentru că vom avea materii ce necesită extrem de tare prezenta studentului la patul pacientului.Avem mare nevoie de partea practică, de contact cu sistemul, cu pacienții, căci altfel riscăm să ne pierdem în teorie. Pe termen scurt absența practicii ne va afecta, dar tind să cred că acest lucru nu se va reflecta și pe termen lung. Evident, gradul de afectare pe termen lung depinde și de capacitatea fiecărui student de a umple eventualele goluri create în această perioadă.Nu va fi ușor, dar asta e situația și trebuie sa ne adaptam momentan, urmând să compensam experiența pierdută cu ore suplimentare în clinică, gărzi, când situația o va permite."Noi am făcut doar online. Practica a fost înlocuită cu videoclipuri de pe YouTube care îți explicau ce ar trebui să faci la patul pacientului. Pe lângă faptul că la unele filmulețe nici nu m-am uitat, în practică procesul este unul mult mai detaliat, pe care filmulețele nu au cum să-l cuprindă în întregime.Din semestrul trecut am rămas cu câteva noțiuni de bază. Când nu faci practică nu-ți fixezi foarte bine nici noțiunile teoretice.Noi anul acesta vom face tot online. Încă nu se știe dacă facem sau nu practică, pentru că spațiul din spital nu ne-ar permite acest lucru.Golurile de informație și lipsa practicii vor fi resimțite. Dar dacă vrei, poți recupera. Ține de ambiția fiecărui student.Ei nu vor să ne pună în pericol, pentru a nu-i pune nici pe alții, dar nu este o soluție de lungă durată. Va trebui să revenim fizic la facultate și să facem practica cu pacienții, altfel nu putem fi medici.În februarie am încetat să ne mai ducem la facultate, iar toate cursurile și laboratoarele au fost transpuse în online. Profesorii au încercat să substituie lucrarea practică cu filmulețe și imagini. Sesiunea a fost diferită și, din punctul meu de vedere, neechilibrată. În mod normal am fi avut un examen grilă mai riguros.În a doua sesiune s-a redus totul la o discuție de câteva minute cu profesorul. Au existat posibilități de fraudă prin conferințe cu alți colegi deschise în paralel, fițuici lipite prin cameră, etc. Eu am sperat până în ultima clipă că vom da examenele fizic în sesiune, motiv pentru care am luat învățătura în serios, dar am și mulți colegi care au lăsat-o mai moale pentru că știau că online va fi mai simplu, motiv pentru care au pierdut foarte mult din materie.Anul acesta vom face cursurile tot online, seara, iar laboratoarele și lucrările practice se vor face dimineața, fizic, în laboratoare, cu distanțare. Unii profesori au arătat disponibilitatea ca anul acesta să ne permită să asistăm și noi, cei din anul 2, la lucrările practice pe care le fac cu bobocii, alții nu.Eu, fiind studentă în an preclinic, oricum făceam multă teorie, deci faptul că nu am făcut lucru practic și laboratoarele în format fizic semestrul trecut nu ne-a afectat atât de tare. În schimb ne-a afectat mult lipsa socializării cu colegii de facultate și faptul că am fost copleșiți cu mai multă teorie.Nu am intrat în contact nici cu colegii, nici cu profesorii, nu am mai avut același ritm, și unii au avut tendința de a lăsa materia de învățat pe sesiune. Nu am făcut practica de vară care este foarte importantă pentru un boboc. Pentru anii mai mari lipsurile se vor resimti mai tare, pentru că ei în mod normal ar trebui să facă practică la patul pacientului.Dacă ar fi după mine, aș păstra cursurile permanent online, e mult mai eficient ca timp, iar drumul până la facultate nu se justifică, teoria poate fi parcursă foarte bine și de acasă. Ne dorim însă cu ardoare să ne întoarcem la lucrările practice. Majoritatea preferă acest format hibrid. Chiar și așa, e incert dacă vom continua mult timp hibrid.Dacă la câteva zile va fi depistat un student cu COVID, întreaga grupă va fi nevoită să intre în carantină. Chiar ieri am aflat că jumătate din seria mea trebuie să intre în carantină. E doar o chestiune de câteva zile până să aflăm că trebuie să stăm și noi două săptămâni acasă. După doar o săptămână de facultate deja s-au format focare în fiecare an, în fiecare serie.Semestrul trecut am făcut online, ca restul facultăților de medicină. A fost destul de dificil pentru că nu am făcut nimic practic, nu am avut voie în spitale. Am avut doar multă teorie, am stat cu ochii în laptopuri și am ascultat. Aceasta este perioada în care ar trebui să ne obișnuim cu pacienții, să știm cum să vorbim cu ei și să lucrăm cu ei.Deocamdată am fost anunțați că în luna octombrie facem doar online, iar în lunile ce urmează situația este încă incertă.În primul rând nu căpătăm experiența pe care ar fi normal să o obținem în anii de facultate. Cel mai probabil vom fi nevoiți să ne rugăm de dentiștii din cabinetele private să ne primească pentru practică. Medicina trebuie făcută atât teoretic cât și practic. Trebuie să ni se arate, să lucrăm cu pacientul, să facem ce ni se arată, pentru că teoria reprezintă doar o fracțiune din ceea ce trebuie să cunoaștem ca medici. Nu ai cum să devii un medic bun fără să fi avut un contact constant cu pacienții în perioada de formare.Forma de învățământ în cadrul universității pentru începutul anului universitar 2020-2021 este de tip hibrid. Astfel, cursurile se vor desfășura în continuare online, deoarece avem deja expertiză pentru siguranța epidemiologică, iar stagiul clinic la patul pacientului se va desfășura offline, prin rotație modulară respectând toate condițiile de siguranță pe care le-am primit de la spitale și de la Direcția de Sănătate Publică.Condițiile sunt foarte stricte, de la modul de a steriliza stetoscopul și până la circuitul studenților în spitale, toate procedurile fiind realizate cu ajutorul specialiștilor epidemiologi. Toate activitățile pe care nu le vom putea efectua în acest semestru le vom recupera intensiv în semestrul al doilea și la vară, astfel încât să nu scadă sub nicio formă calitatea actului educațional pe care îl oferim studenților..