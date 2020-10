Orban, despre anul şcolar: Cum să fie compromis? Abia ce a început

Premierul Ludovic Orban spune că acest an școlar nu are cum să fie compromis, pentru că abia a început. Legat de numărul tot mai mare de cazuri de COVID-19 în școli, care determină intrarea în scenariul roșu - cursuri exclusiv online - Orban spune că, "dacă există îmbolnăviri, probabilitatea ca acestea să fie la școală nu este foarte mare”.

Orban a mers vineri la o întâlnire la Ministerul Educaţiei cu vicepremierul Raluca Turcan, cu miniștrii Sănătăţii, Afacerilor Interne și Muncii, şi cu şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat. Întrebat despre situația îmbolnăvirilor în rândul elevilor și al cadrelor didactice, premierul a răspuns că "e o chestiune care nu ține de Ministerul Educației” și tocmai din acest motiv a invitat la întâlnire și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, "pentru a găsi împreună cele mai bune soluții care să corecteze eventualele disfuncționalități și de a lua măsuri care să îmbunătățească procesul educațional și în același timp să protejeze sănătatea copiilor”.

Chestionat dacă acest an şcolar este compromis, Orban a răspuns: "Cum să fie compromis? Abia ce a început anul şcolar, ştiţi foarte bine situaţia, că sunt pe roşu câteva sute de şcoli, pe sistem mixt 4.000 şi ceva de şcoli, restul şcolilor funcţionează în regim normal. Noi am luat special această decizie să afectăm cât mai puţin procesul educaţional, dreptul la educaţie al copiilor trebuie respectat, copiii au nevoie să se ducă la şcoală, să ţină pasul cu materia şi tocmai din acest motiv am stabilit acest sistem care să ţină cont de situaţia epidemiologică din fiecare comunitate locală".

El a spus că, din ceea ce a văzut, "dacă există îmbolnăviri, probabilitatea ca aceste îmbolnăviri să fie la școală nu este foarte mare”.

Numărul cazurilor de COVID-19 în școli și grădinițe este tot mai mare. În București, de exemplu, joi au trecut la scenariul roșu, din cauza cazurilor de COVID-19 depistate în rândul elevilor și al profesorilor, nouă grădinițe, școli și licee, între care colegiile "Sfântul Sava" și "Grigore Moisil".

Potrivit ultimelor date transmise joi de Ministerul Educației, situația școlilor la nivel național este următoarea:

12.704 unităţi de învăţământ în Scenariul 1: participarea zilnică (faţă în faţă) a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie sanitară.

4.608 de unităţi de învăţământ în Scenariul 2. Acesta presupune participarea zilnică (faţă în faţă) a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi a XII-a, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, respectiv revenirea parţială (prin rotaţie de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu şi liceu, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie.

344 de unităţi de învăţământ în Scenariul 3; implică participarea tuturor preşcolarilor şi elevilor la activităţi/lecţii online.

Potrivit sursei citate, dintre cele 344 de unităţi aflate în această situaţie, numai 151 figurează în acest scenariu din cauza cazurilor de COVID-19 înregistrate. Diferenţa de 193 de unităţi de învăţământ rezultă ca urmare a ratei de incidenţă a cazurilor din localitatea în care funcţionează şi/sau a infrastructurii şcolare/şcoli în care se execută diverse lucrări de reabilitare.