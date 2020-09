Luni, 28 septembrie - deschiderea anului universitar 2020-2021 la Academia de Studii Economice din Bucureşti

Articol susținut de ASE

ASE începe anul universitar 2020-2021 cu o poziţionare foarte bună în clasamentele internaționale de notorietate. Astfel, conform ediției 2021, publicată recent, a prestigiosului Times Higher Education World University Rankings, ASE ocupă, pentru al doilea an consecutiv, locul I în România și își continuă trendul ascendent în ierarhizarea generală a universităților, urcând pe locul 601-800 în lume.În semn de grijă și respect față de sănătatea studenților și cadrelor didactice, Senatul Academiei de Studii Economice din București a decis, ca în primul semestru din acest an universitar activitățile didactice de predare și seminarizare, aferente programelor de studii universitare de licență, masterat, doctorat, programelor postuniversitare și de dezvoltare profesională continuă, să se desfășoare online, cu excepția a cinci programe.„Vă felicit pe toți, dragi colegi și studenți, cu ocazia începutului anului universitar 2020- 2021, pe care vi-l doresc încununat de succes și de bucuria de a învăța, de a afla lucruri noi, de a ne îmbogăți spiritual și a evolua profesional! Va mulțumesc că suntem o comunitate academică puternică și unită, la bine, dar și în condiții atipice, și îmi exprim convingerea că vom performa în continuare cu rezultate notabile, la nivelul potențialului fiecăruia dintre cei peste 24 000 de studenți și cadre didactice ale celei mai bune universități economice din România!” - prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE. Academia de Studii Economice din București urează tuturor studenților și cadrelor didactice din România un an universitar bun, cu multă sănătate! Vivat, crescat, floreat!