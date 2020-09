Parintii care nu-si duc copiii la scoala pot fi sanctionati cu inchisoare sau amenda penala (avocat)

Dublu licentiata in Drept, atat in Romania, cat si in Anglia, Alina Rosca, transmite parintilor copiilor prescolari si scolari din Romania ca pot raspunde cu inchisoare sau amenda penala in cazul in care aleg nejustificat sa nu-si duca copiii la unitatile de invatamant la care sunt inscrisi.

“In articolul 16 din Legea Educatiei se specifica faptul ca invatamantul general obligatoriu este de 10 clase si cuprinde invatamantul primar si cel gimnazial. Acelasi articol din legislatie specifica si faptul ca grupa mare, din cadrul instituției pentru educarea copiilor intre 3 si 6 ani, este obligatorie din acest an, grupa mijlocie va fi obligatorie din 2023 si grupa mica va fi si ea obligatorie din anul 2030. Astfel, atragem atentia faptului ca retragerea copilului din invatamantul general obligatoriu (incluzand grupa mare din cadrul instituției pentru educarea copiilor intre 3 si 6 ani) poate atrage dupa sine sanctiuni de ordin penal pentru savarsirea infractiunii de impiedicare a accesului la invatamantul general obligatoriu, prevazuta de art. 380 din Codul Penal si sanctionata cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda penala”, subliniaza avocatul Alina Rosca, de la Rosca Law Office in urma multor intrebari primite de la parinti in perioada premergatoare inceperii anului scolar. “Exceptie de la aceste prevederi sunt cazurile prevazute expres in Ordinul pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatatmant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.”, adauga avocatul.Conform art. 32 din Constitutie, dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare, ceea ce reprezinta primul indiciu al nelegalitatii si imposibilitatii educarii copilului in sistemul numit homeschooling.“Chiar daca scolile romanesti, la nivel preuniversitar nu au si optiunea de invatamant la distanta (doar pentru cazurile in care se impune acest lucru si nu in cazul in care parintele doreste nemotivat aceasta optiune), parintele poate opta pentru scolile din straintate care au licenta internationala pentru invatamant la distanta, online si prin corespondenta. Asa numitele „scoli-umbrela” accepta si copiii de nationalitate romana si acorda – din punct de vedere legal si academic – foaie matricola si diplome la final de ciclu de invatamant. Parintele este astfel „acoperit”, iar copilul beneficiaza de documente oficiale de absolvire”, dezvaluie avocatul Alina Rosca una dintre variantele posibile de invatamant acasa.“Desi nu mai avem controversata declaratie pe proprie raspundere a parintelui ce trebuia predata in ziua de incepere a cursurilor, totusi parintii ar trebui sa fie responsabili si sa nu trimita la scoala copilul care ar putea fi infectat sau prezinta simptome ingrijoratoare. In acest sens, parintii trebuie sa evalueze zilnic temperatura si starea de sanatate a copilului si sa fie oricand pregatiti sa isi ia copilul de la scoala la cel mai mic semn de aparitie a unuia dintre simptomele posibile de Covid, oricat de inofensive ar parea sau oricat de uzuale erau ele inainte de instaurarea pandemiei.”, subliniaza avocat Alina Rosca.Din punct de vedere legal, raspunderea pentru raspandirea virusului Covid 19 in randul elevilor poate fi a institutiei de invatamant, dar si a parintilor, chiar daca ei nu mai au de completat declaratia pe proprie: “Desi parintele nu mai este raspunzator direct pentru declaratiile sale, trebuie luat in calcul faptul ca, daca in cadrul anchetei epidemiologice se demonstreaza ca a avut in familie sau in imediata apropriere un caz de infectare cu virusul COVID 19, raspunderea nu mai poate fi evitata. In acelasi timp, daca se dovedeste ca un copil a contactat acest virus la scoala si parintele nu a fost informat despre faptul ca exista un caz confirmat in scoala sau regurile de igena nu au fost respectate, iar clasa si chiar scoala nu a fost inchisa pentru acest motiv, atunci raspunderea revine directorului scolii, cadrului medical (daca exista) si a celorlalte persoane care au atributii de prevenire a raspandirii virusului.”, avertizeaza avocatul Alina Rosca.