Primăria Sectorului 4 nu a plătit nici până acum toate bursele datorate elevilor cu rezultate bune la învățătură

„Până acum am plătit bursele pentru clasele I-VIII. Până la finalul lunii august vom plăti și pentru clasele IX-XII. Am întârziat deoarece Ministerul de Finanțe nu a putut să onoreze sumele prevăzute în fila de buget. Și ei au primit mai puțini bani din TVA și impozitul pe venit, astfel că și la noi au ajuns mai puțin. În medie am primit cu 30% mai puțini bani, dar am avut luni când am primit și cu 40% mai puțin”, a declarat primarul Daniel Băluță pentru HotNews.ro., redacția HotNews.ro primind o sesizare în acest sens.Părintele unui eleve de la Școala 79 spune că ultimele informații despre burse au venit la începutul lunii iulie, când unitatea școlară a transmis că urmează să intre banii pentru luna februarie, dar durează pentru că sunt de procesat multe ordine de plată.Bursa respectivă nu a fost plătită nici până acum, iar părintele spune că fata sa este dezamăgită, pentru că s-a străduit să aibă note mari și s-ar fi bucurat să primească banii.Elevii de liceu așteptă și ei banii. Octavian Pița, unul dintre părinții din comitetul de părinți de la Colegiul Național Gheorghe Șincai, a confirmat informația și a dat mai multe detalii.„Nu au virat banii și motivul este unul absolut hilar. Când am luat legătura cu doamna Gheorghiu de la Sectorul 4, de la Direcția Învățământ, dânsa a spus că nu a primit nicio sesizare din partea colegiului, dar și dacă am fi trimis, tot nu se rezolva mare lucru. Nu știu dacă Primăria nu are banii necesari sau nu i-au virat către Colegiu. Problema este că o parte dintre elevi au terminat liceul, au plecat deja în alte localități/țări la studii și nu știu cum vom mai putea să le dăm banii. Au făcut conturi la BCR pentru a primi bursele, dar după 3 luni se închid dacă nu există activitate, banii se întorc, iar ca să-i trimită din nou este foarte complicat. Părinții și elevii ne întreabă când primesc banii”, a declarat Octavian Pița, unul dintre părinții din comitetul de părinți de la Colegiul Național Gheorghe Șincai.Primarul Daniel Băluță spune că 1 din 3 elevi din sectorul său primește bursă și a preferat să investească în infrastructura educațională.„Acum relocăm 8 licee din 13 pentru lucrări de modernizare / consolidare. Este vorba despre liceele Mihai Eminescu, Gheorghe Șincai, Traian Vuia, Petru Rareș etc. Construim un liceu nou-nouț care va fi gata până pe 15 septembrie. Doar pentru lucrările la liceele Gheorghe Șincai și Mihai Eminescu plătim 14 milioane de euro în total. Am preferat să investesc mai întâi în infrastructura educațională, apoi în burse. Cu siguranță vom crește bursele când bugetul o va permite”, a mai spus Băluță.Pe 9 martie 2020, după închiderea școlilor din cauza pandemiei, Primăria Sectorului 4 anunța că va acorda 15.485 de burse, în valoare totală de peste 10 milioane de lei pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019 – 2020 către elevii care au obținut performanțe la concursurile școlare sau medii generale începând de la 8.50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior.Atunci, primarul Daniel Băluță declara că ”din acest semestru”, în toate unitățile de învățământ din Sectorul 4, bursele școlare sunt achitate lunar pentru elevii cu rezultate bune la învățătură.„Primăria Sectorului 4 respectă legea și va continua să asigure accesul la educație al fiecărui copil. Încercăm să venim în sprijinul elevilor noștri și al părinților lor, prin achitarea la timp către unitățile de învățământ a sumelor necesare plății burselor, în condițiile prevăzute de lege, în funcție de limitele bugetare și în acord cu actele administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 4. Am decis, ca bursele – indiferent de tipul acestora – să fie achitate lunar din acest semestru, astfel încât să nu mai existe întârzieri și, cu ajutorul responsabililor din unitățile de învățământ, sper că nici erori în plata acestora”, a declarat Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.Primăria Sectorului 4 acordă următoarele burse elevilor cu rezultate bune la învățătură:burse de performanță, în cuantum de 50 de lei / lună;burse de merit de tip “B”, în valoare de:burse de merit tip “C”, în valoare de :burse de studiu, în valoare de 100 de lei / lună;