Admitere la liceu - joi începe completarea fişelor cu opţiuni

Completarea opţiunilor elevilor în fişele de înscriere pentru admiterea la liceu începe joi, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei, scrie Agerpres. Conform MEC, în intervalul 2 - 8 iulie, se vor completa opţiunile în fişele de înscriere de către absolvenţi şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. Completarea opţiunilor se poate face fie în unitatea de învăţământ absolvită, fie prin formular transmis electronic.De asemenea, absolvenţii care doresc să participe la admitere într-un alt judeţ vor completa fişele de înscriere în aceeaşi perioadă, 2 - 8 iulie, fie la unitatea de învăţământ de provenienţă, fie vor transmite electronic opţiunile la unitatea de învăţământ absolvită sau, doar în situaţii excepţionale, la centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să participe, potrivit Procedurii MEC.Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor.Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei.După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.Pentru fiecare elev se caută prima opţiune de pe lista unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune, potrivit ghidului de admitere.Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la niciun liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat.Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V - VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.Potrivit calendarului privind admiterea în liceu, în perioada 2 - 6 iulie are loc introducerea în baza de date computerizată (în aplicaţia informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere. În perioada 3 - 7 iulie se verifică de către părinţi şi candidaţi corectitudinea datelor din fişa listată de calculator, se corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată şi se listează fişele corectate din calculator, operaţiuni ce se vor realiza utilizând aplicaţia informatică centralizată.Pe 8 iulie are loc transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judeţene/ al municipiului Bucureşti la Centrul naţional de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operaţiunilor specifice, în aplicaţia informatică centralizată.Pe 10 iulie are loc repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a.În perioada 13 - 20 iulie, se vor depune sau transmite dosarele de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.