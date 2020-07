Educația timpurie de calitate, inclusă în Strategia Națională de Apărare adoptată de Parlament

Educația timpurie de calitate este, începând din 30 iunie 2020, parte din Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, statul român recunoscând importanța fundamentală a educației timpurii de calitate în dezvoltarea societății. Potrivit punctului 114 al documentului aprobat de Parlament, “se va asigura operaționalizarea proiectului Romania Educată, având drept obiective centrale creșterea calității actului educațional, reducerea inechității și a pierderilor de capital uman, precum și pregătirea cetățenilor pentru viața civică într-o epoca de intensă circulație informațională”.







“Suntem convinși că operaționalizarea acestei prevederi din Strategia Națională de Apărare a Țării poate fi realizată cu celeritate prin finanțare din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, mă refer aici la Legea 201/2018, prorogată pentru anul școlar 2021-2022. În plus, mobilizarea parlamentarilor pentru adoptarea în regim de urgență a finanțării serviciilor de educație timpurie și din bugetele companiilor poate schimba în bine viitorul unor întregi generații. În prezent, acest proiect de lege (Pl-x 198/2019) se află în Camera Deputaților și, parafrazându-l pe Neil Armstrong, micul pas pe care trebuie să îl facă parlamentarii noștri va fi un pas uriaș pentru educația din România”, a declarat Carmen Lică, directorul executiv al Centrului Step by Step.







Strategia Națională de Apărare a Țării indică mai multe direcții către care trebuie să se îndrepte politicile guvernamentale si, pentru prima data în istoria României, menționează expres “Dezvoltarea unui sistem de educație timpurie de calitate, contribuind la compatibilizarea vieții de familie și a activițății profesionale”.Principiile educației timpurii de calitate sunt aplicate de Centrul Step by Step în toate proiectele sale, încă din 1994, iar Strategia adoptată în Parlament răsplătește eforturile susținute ale echipei noastre pentru asigurarea condițiilor ca toți copiii să își îndeplinească potențialul maxim.Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională este principalul promotor din România al principiilor educației timpurii de calitate și derulează proiecte pentru modernizarea educației și dezvoltare comunitară sustenabilă.În parteneriat cu Ministerul Educației, Centrul Step by Step implementează Alternativa Educațională Step by Step, alternativă de care beneficiază peste 30.000 de copii din grădinițe și școli din peste o sută de localități.