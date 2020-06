Explicațiile autorităților în cazul elevei din Constanța care nu a putut susține Evaluarea Națională fiindcă a avut enterocolită

Acesta a declarat că starea elevei era rea și nu ar fi dorit să stea la examen.







Întrebată dacă eleva a fost testată la spital pentru COVID-19, aceasta nu a putut da informații.







Asociația Elevilor din Constanța consideră că Ministerul Educației a blocat dreptul elevei la educație.







Organizația susține că se puteau găsi soluții, astfel încât eleva să susțină examenul.







”Părintele ne-a comunicat că avea enterocolită. Nu a venit cu niște documente justificative, de aceea, neavând un diagnostic și documente în acest sens, eleva a fost orientată spre medicul de familie, așa cum cere procedura. Copilul a venit cu branulă pe mână, dar nu avea documente medicale care să confirme un diagnostic. Părinții au spus că au fost la urgență, dar nu au putut dovedi. Nu știm dacă a fost testată pentru COVID-19. Procedura spune că în momentul în care avem un elev care în urma măsurării succesive are o temperatură peste 37,3 grade Celsius, punem în vedere elevului că poate să susțină examenul în sesiunea specială. Avea temperatura 37,6, luată de 3 ori la rând, iar aparatul respectiv are marjă de eroare de 0,2”, a declarat pentru HotNews.ro Sorin Mihai, șeful ISJ Constanța.”Copilul era într-o stare rea, am discutat cu președintele Comisiei de Examen și ne-a confirmat faptul că respectivul copil se simțea foarte rău, el a venit la școală doar pentru a se vedea că se simte rău, să justifice de ce merge în sesiunea specială. Starea de sănătate era precară. Dacă venea cu un document medical că are enterocolită, o puteam primi, am discutat cu DSP-ul, că era o situație cu totul specială, am explicat speța respectivă și ne-au spus ce anume aveam de făcut și era conform procedurii să nu intre în sala de examen”, a mai explicat Sorin Mihai.Cristina Schipor, șefa DSP Constanța, a declarat pentru HotNews.ro că din punctul său de vedere a fost respectată legea și nu putea să-și asume riscuri.”Atât timp cât domnișoara nu a prezentat un act care să susțină diagnosticul, noi am mers pe prevenție. Normele prevăd foarte clar că persoanele care au temperatura peste 37,3 nu pot intra în școală. Nu vedem o problemă. Eleva își va urma tratamentul și va veni în sesiunea specială”, a declarat Cristina Schipor.”Noi nu suntem Poliție, nu putem să facem cercetări de genul acesta. Am înțeles că a fost la o clinică privată, dar nu pot să vă spun mai mult. Atât timp cât ea știa că a doua zi are examen, trebuia să se prezinte cu un document. Medicul de familie o să decidă dacă este o suspiciune de COVID-19 și va fi testată”, a mai spus Cristina Schipor.”O elevă din Constanța a fost singurul candidat de la Evaluarea Națională care nu a trecut de triajul epidemiologic, având temperatura mai mare de 37,3 grade Celsius. Eleva nu era infectată cu COVID-19, dar avea febră din cauza unei infecții la nivelul tractului digestiv. Aceasta a ales să meargă la examen și să îl susțină alături de colegii ei, dar condițiile impuse de autorități au făcut imposibil acest lucru. Fără a ține cont de decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și recomandarea Avocatul Poporului prin care condiția unei temperaturi maxime să fie eliminată, Ministerul Educației și Cercetării a blocat încă o dată dreptul la educație”, a scris Asociația Elevilor din Constanța pe pagina de Facebook.”Unde rațiunea legii încetează, încetează și aplicarea ei. Proba scrisă la limba și literatura română putea fi susținută de către elevă într-o sală separată, pentru a fi eliminat orice risc posibil, dar accesul la examen a fost interzis prin impunerea unor condiții ce nu au la bază vreo certitudine medicală. Necesitatea susținerii examenelor naționale este incontestabilă, din lipsa unui sistem de notare unitar, pentru a se ține cont de principiul egalității de șanse și pentru ca admiterea în ciclul liceal și trecerea în sistemul universitar să nu fie una inechitabilă. Acum, mai mult ca niciodată, este momentul în care putem vorbi de o reformă reală a educației, pentru că am văzut gravitatea problemelor. Un sistem educațional care, pe lângă elevii cu capacități academice, să livreze cetățeni corecți, responsabili și bine informați. După o perioadă de criză în care sute de mii de elevii nu au beneficiat de dreptul la educație, examenul final susținut de către autorități a fost picat”, a mai scris Asociația Elevilor din Constanța.