Când se deschid creșele și grădinițele de stat și private din București / Primarii așteaptă ca Guvernul să dea normele / Ce măsuri a luat sectorul privat

Creșele, grădinițele de stat și after-school-urile se pot deschide teoretic începând cu 15 iunie, indiferent dacă sunt private sau de stat, potrivit unei Hotărâri de Guvern publicate vineri în Monitorul Oficial. Practic, însă, acestea nu se pot deschide deoarece nu a fost publicat până la această oră Ordinul comun al ministrului Educației și cercetării, al ministrului Sănătății și al ministrului Muncii și protecției sociale care stabilește în ce condiții își pot relua activitatea, susțin primarii de Sector din București. Aceștia au declarat pentru HotNews.ro că ar putea redeschide cel mai repede peste o săptămână, din momentul în care se publică ordinul. În Sectorul 6, Primăria vrea să dea părinților bani pentru bonă.









”Prin excepție de la pct. 1, se permite desfășurarea activităților în creșe, grădinițe și after-school-uri, pe perioada vacanței de vară, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului Educației și cercetării, al ministrului Muncii și protecției sociale și al ministrului Sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020”, se arată în Hotărârea de Guvern publicată vineri în Monitorul Oficial.





Grădiniţele, creşele şi after school-urile de stat pot fi deschise din 15 iunie, dar depinde în mare măsură de autorităţile locale, a declarat miercuri seară ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. "Nu putem restricţiona o grădiniţă de stat să se deschidă, în condiţiile în care aplică aceleaşi cerinţe şi aceleaşi norme de funcţionare ca o grădiniţă privată”, a afirmat Tătaru.





”În 12 iunie s-ar fi terminat anul şcolar, inclusiv pentru grădiniţe, în acest context nu mai putem remunera un părinte care rămâne acasă şi atunci trebuie să dăm posibilitatea ca pentru copiii mici să poată fi undeva ţinuţi şi să aibă cineva grijă de ei”, a declarat Nelu Tătaru la Digi 24, referindu-se la redeschiderea after-school-urilor, creșelor și grădinițelor, din 15 iunie.









Sectorul 1





”Grădinițele, începem de la 1 iulie ”Grădinița de vară” fiindcă din 15 iunie teoretic copiii intră în vacanță. Noi în ultimii 2 ani am avut de la 1 iulie ”Grădinița de vară”, care a început la 1 iulie și s-a terminat la 31 august. Așa o să facem și anul acesta. Anul trecut am avut 720 de copii, au fost deschise 6 grădinițe, acum așteptăm cereri de la părinți și unde avem cereri, vom deschide. Directorii și personalul sunt în subordinea Ministerului Educației, nu a nostră, sper ca personalul didactic să fie de acord să redeschidem, cei cu care am vorbit unii au fost de acord, alții nu, dar putem asigura cel puțin 700 de locuri”, a declarat primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, pentru HotNews.ro.





În ceea ce privește creșele, primarul spune că le poate deschide de pe 22 iunie pentru că personalul este în șomaj tehnic și durează până va fi rechemat. De asemenea este nevoie de timp pentru igienizare și îndeplinirea cerințelor cerute de Ordinul celor 3 ministere.





Sectorul 2





Sectorul 3





”Când avem normele, le deschidem. Ne-au spus că vor da niște norme, nu ne-au dat nimic. Trebuia să ne dea de acum 2 săptămâni. Nu așa e o țară normală, cu oameni normali la minte. De ce nu ne-au anunțat și pe noi măcar cu o săptămână mai devreme, ca să ne pregătim până pe 15? Noi avem vreo 2.000 de copii la creșele noastre, pregătirile durează, să facem dezinfecție, igienizare, să facem programul îngrijitoarelor, să cumpărăm mâncare, apă. Avem nevoie de o săptămână. Dacă normele apar zilele acestea, lunea cealaltă deschidem”, a declarat primarul Robert Negoiță pentru HotNews.ro.





În ceea ce privește grădinițele, primarul spune că aici depinde și de Ministerul Educației.





Sectorul 4





”Începând cu ziua de luni o să anunțăm oficial că deschidem procedura de înscriere pentru toți copiii care doresc să se înscrie la grădinița de vară, la fel facem și pentru creșe. În fiecare an am avut program pentru grădinițe și creșe de vară. Cum am procedat? I-am rugat pe părinți să se înscrie în acest program, și în funcție de numărul de solicitări deschidem un anumit număr de creșe și grădinițe. La grădinițe, pe timpul verii salariul cadrelor didactice este plătit de Primărie, fiindcă din punctul de vedere al Ministerului cadrele didactice sunt în vacanță, sau se face pe bază de voluntariat. La creșe este mai simplu, fiindcă plătim noi personalul. Ca atare, o să deschidem procedura de înscriere și în funcție de câți copii se înscriu și în funcție de norme, fiindcă nu avem niciun fel de norme în acest moment, așteptăm acel Ordin al Ministerului Educației, Muncii și Sănătății, și al Comitetului pentru Situații de Urgență și deschidem. Pot să vă spun că vom deschide proporțional cu numărul de solicitări, cu condiția ca și educatorii să dorească să vină pe perioada verii, mai ales la grădiniță”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, pentru HotNews.ro.





Sectorul 5





Și primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, spune că așteaptă normele pentru redeschiderea creșelor și grădinițelor.









Primarul spune că pentru a veni în sprijinul părinților, săptămâna viitoare va promova o hotărâre de Consiliu Local prin care primăria va acorda un ajutor pentru bonă.





În ce condiții se redeschid creșele și grădinițele private





Adina Stoenescu, fondator Școala Germană Fridolin din București și reprezentant al Asociației Școlilor Particulare din România, a declarat pentru HotNews.ro că o parte dintre creșele și grădinițele private se vor deschide săptămâna viitoare, iar măsurile pentru siguranța copiilor au fost deja luate. Aceasta spune că au anunțat că vor veni între 50 și 70% dintre copiii înscriși, în funcție de fiecare unitate.





Aceasta a declarat că măsurile luate de creșele și grădinițele private pentru redeschiderea în condiții de siguranță sunt în linii mari următoarele:

delimitarea spațiilor de așteptare din fața grădiniței, ca părinții să aștepte la rând, la distanță, efectuarea triajului epidemiologic și primirea copiilor;

părinții au voie să predea copiii la ușa grădiniței/creșei;

triajul se face de către asistenta medicală, cu termometre contactless și examen medical;

la venire, copilul este preluat de îngrijitoare/educatoare, se spală pe mâini și sunt conduși către zona de activitate;

la interior a fost suplimentat numărul de adulți, mai mult personal de îngrijire, pentru a facilita partea de supraveghere;

grupele vor ieși în ture afară ca să nu se aglomereze curtea;

au fost delimitate spațiile astfel încât grupele să nu intre în contact;

au fost distanțate mesele, scăunelele și pătuțurile;

spațiile se igienizează cu substanțe pe bază de clor și lămpi cu ultarviolete care sterilizează încăperile la finalul programului;

personalul poartă măști de protecție în permanență, acestea se schimbă la cel mult 4 ore;

s-au stabilit proceduri pentru copiii care manifestă simptome specifice, de la anunțat părinții până la anunțarea DSP-ului;

pentru părinți s-au declarații pe proprie răspundere că nu au avut contact în ultimele 14 zile cu persoane care au avut simptome sau au fost confirmate cu COVID 19.

Ce spun părinții



Cel mai probabil, părinții care au soluții - bunici, prieteni, bone - nu vor duce cel puțin în prima fază copiii la creșe și grădinițe.



Însă sunt și cazuri disperate, în care părinții au ajuns la epuizare fiindcă au lucrat în ultimele luni de acasă cu copiii de 2-3 ani în brațe, fiindcă nu au avut altă soluție.







”E foarte greu pentru noi să lucrăm și mai ales să fim eficienți când trebuie să avem permanent grijă și de copii mici. Facem multe compromisuri și în calitate de angajați și în calitate de părinți și rezultatele lasă de dorit. Nivelul de concentrare e redus, lipsim de la ședințe sau stăm în ședințe cu copiii în brațe sau țipând pe lângă noi și lăsăm copiii mult prea mult la televizor sau telefon. Și sentimentul este că eșuam în ambele roluri. Asta în timp ce nivelul de stres și presiunea resimțită pe plan profesional cresc. Am așteptat mult o veste despre deschiderea creșelor și grădinițelor. Dacă s-ar respecta normele de igienă și s-ar crea grupe cu un număr redus de copii, mâine aș duce copiii acolo, măcar jumătate de zi. Și cred ca ar fi mai bine și pentru părinți, dar și pentru copii, pentru că ar relaționa cu ceilalți și nu ar mai resimți nici ei stresul părinților”, a povestit pentru HotNews.ro Nicoleta, mama unui băiețel de 2 ani și a unei fetițe de 7 ani.



”Sunt mămica unui băiețel de aproape 2 anișori și sunt extrem de stresată de faptul că peste două săptămâni încep munca, mi s-a terminat concediul de creștere a copilului, iar faptul că este înscris la o creșă de stat nu mai reprezintă o opțiune valabilă pentru mine din cauza faptului că nu știu când se redeschid. Prin urmare, singura soluție pe care o am la îndemână este să apelez la persoane mai mult sau mai puțin disponibile , în cele 8 ore pe care le voi petrece la serviciu( să nu mai adaug și timpul pierdut pe deplasarea dus-întors), lucru care uneori pare destul de greu de realizat. Mă întreb însă ce soluții voi avea în zilele când, efectiv nu voi avea la cine să apelez, precizez că locul meu de muncă nu îmi permite muncă de acasă. Ce soluții au mămicile care nu își permit o creșă privată sau o bonă?”, spune Alina, mama unui băiețel de 1 an și 10 luni.



În ceea ce privește grădinițele și creșele private, acestea au implementat deja un set de măsuri, pe baza recomandărilor INSP și a ceea ce s-a întâmplat în alte țări, iar redeschiderea acestora este posibilă, o parte anunțând deja părinții că se reia activitatea de luni sau marți.În ceea ce privește creșele și grădinițele de stat din București, primarii spun că pot redeschide abia după ce se publică ordinul care stabilește condițiile de redeschidere.”Deocamdată nu știm ce măsuri trebuie să luăm, așteptăm Ordinul de ministru”, a mai spus Tudorache.”Să vedem normele și apoi le deschidem. Vreau să deschidem cât mai repede, avem foarte multe cereri, cum vom vedea regulile, ne apucăm de treabă și cum respectăm tot ce scrie acolo, le redeschidem”, a declarat Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2.”Dacă nu o să pună ceva bani în plus la salariile educatoarelor și o să le plătească la fel, de ce să vină la muncă? Noi ne rugăm de ele să vină, fiindcă avem cereri de la părinți. La grădinițe nu depinde numai de noi, eu le-aș deschide pe toate și le-aș ține toată vara deschise, dar nu decidem noi”, a mai spus Negoiță.Primarul spune că părinții vor avea la dispoziție o săptămână pentru înscrieri, iar dacă se dau normele, pot deschide imediat.HotNews.ro a încercat să-l contacteze telefonic pe primarul Sectorului 5, Daniel Florea, dar acesta nu a răspuns.”Trebuie să emită ordinul comun al celor trei ministere implicate (Educație, Muncă și Sănătate) în care să ne specifice exact care sunt măsurile pe care noi trebuie să le luăm pentru redeschiderea creșelor și grădinițelor. Noi nu suntem în măsură să stabilim măsuri. Măsurile sunt stabilite, așa cum scrie în Hotărârea de Guvern, de cele trei ministere. Din momentul în care știm măsurile, vom avea nevoie de o săptămână, maxim 10 zile, să putem implementa. Aici mă refer în principal la distanțarea socială, care este suprafața necesară pentru fiecare copil. Noi avem un număr limitat de locuri în creșe și dacă ni se impun măsuri că trebuie să aloci 5-6 mp pentru fiecare copil, este posibil să fim puși în situația în care să nu putem 950 de copii cât avem în prezent ci doar 400-500. Există solicitări din partea părinților, dar nu toți au cerut. După ce avem ordinul, putem da anunțul că se redeschid și vedem cine răspunde. Mulți probabil nu vor dori să-i aducă”, a declarat Mutu pentru HotNews.ro.”Se va acorda o sumă de bani pentru bonă. Dacă eu nu pot prelua 900 de copii fiindcă nu pot respecta condițiile impuse de norme, atunci pot să ofer părinților care nu au venituri suficiente o sumă de bani pentru a-și angaja o bonă. Sumele sunt cuprinse între 350 și 750 lei/copil”, a mai spus Mutu.”Părinții așteptau redeschiderea, iar copiilor le lipsește foarte mult componenta asta emoțională. Nu avem încă norme, există niște recomandări. Noi ne-am uitat la ghidul elaborat de UNICEF, OMS și Center for Disease Control din America. Sunt practic niște ghiduri făcute în urma epidemiilor cu care s-a întâlnit omenirea de-a lungul timpului. Au mai fost și niște recomandări făcute de Institutul de Sănătate Publică, nu sunt foarte diferite de recomandările făcute nouă, această grijă legată de igienă, distanțare. Noi am amenajat foarte mult spațiile exterioare și acolo vrem să petrecem cât mai mult timp cu copiii. Pentru acțiunile care vor avea loc la interior, am avut grijă să distanțăm măsuțele, scăunelele. Vom deschide după de 15. Noi la Fridolin deschidem de pe 16. La indicațiile președintelui și a Hotărârii Comitetului pentru Situații de Urgență ai voie să deschizi. Nu deschide nimeni așa. Iar noi, pe partea de grădinițe am avut mereu aspectul riscului epidemiologic fiindcă a fost gripa, viroze, scarlatină, și ce mai circulă. Așa că am avut întotdeauna partea de control și prevenție epidemiologică. Avem asistentă medicală, cabinet medical, izolator, sunt niște standarde pe care oricum trebuie să le îndeplinim ca să putem funcționa.”, a declarat Adina Stoenescu pentru HotNews.ro.