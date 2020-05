Monica Anisie: Săptămâna viitoare vom prezenta un plan / Nu excludem reluarea cursurilor online la toamnă / Cursuri pentru profesori

teste online puse la dispoziția elevilor

maximum 10 elevi ăntr-o sala de curs care va fi in prealabil dezinfectata

elevii vor purta măști si vor parcurge un traseu definit pana in sala

pentru probele orale sau de competenta se iau in calcul si alte variante de examen care vor fi anuntate ulterior

Bursele date de minister se vor acorda normal

Bursele acordate de primării nu intra în sfera de competență a ministerului Educație

Ministrul Educației Monica Anisie a declarat sâmbătă, la Digi 24, că săptămâna viitoare va prezenta un plan privind anul școlar următor, dar avertizează că, în funcție de cum va evolua epidemia, este luat în considerare și scenariul în care cursurile noului an scolar vor începe online.În acest scop, profesorii vor începe cursuri de pregătire pentru a învăța cum să predea online.Anisie subliniază că totul ”stă în mâna specialiștilor” care ne vor spune la momentul respectiv daca pericolul a trecut sau nu, amintind de declarațiile făcute de ministerul Sănătății privind un al doilea val d eepidemie de coronavirus în toamnă.Anisie spune că ministerul pe care-l conduce va lucra cu toate scenariile posibile, iar în cazul deschiderii anului școlar cu predare online, va asigura tablete sau calculatoare la toți elevii fără posibilități.Vorbind despre Bacalaureat și examenul de Capacitate, Anisie a reiterat măsurile luate:Ministrul a vorbit și despre situația in care se află sistemul privat de învățământ spunând ca luni va discuta cu sindicatul acestora, iar unitățile închise vor beneficia de compensări financiare per elev.Ministerul Educației anunță că a înființat un grup de lucru la nivelul ministerului din care vor face parte și reprezentanți ai învățământului particular, grup ce are drept scop identificarea soluțiilor pentru sprijinirea acestui tip de învățământÎn prezent, în România există aproximativ 1.500 de unități particulare de învățământ autorizate și acreditate. Statul român asigură, conform L1/2011, finanțare de bază/elev/preșcolar pentru unitățile de învățământ particulare acreditate, reprezentând costuri pentru plata salariilor cadrelor didactice și pentru cheltuieli cu bunurile și serviciile.Anisie spune că nu intră în atribuțiile ministerului său ci ale ministerului Muncii.Prima etapă de înscriere la grădiniţă trebuia să înceapă în luna mai și, potrivit Ministerului Educaţiei, înscrierile se vor putea face şi online. Părinţii vor depune dosarele la unităţile de învătământ respectând normele de distanţare socială, potrivit Mediafax. Înscrierile la grădiniţă pentru anul 2020-2021 se amână din cauza epidemiei cu noul coronavirus.Dacă în anii anteriori la această dată deja axista un calendar clar al înscrierilor, anul acesta părinţii încă nu au nicio veste de la Ministerul Educaţiei. Prima etapă a înscrierilor în grădiniţe trebuia să înceapă în luna mai.