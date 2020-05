Titularizare 2020: Ce prevede ordonanța privind unele măsuri din învățământ, care a fost publicată în Monitorul Oficial

În privința titularizării, documentul prevede că proba practică se notează cu admis/respins, iar proba scrisă are loc pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.”Prin derogare de la prevederile articolului 254 alin. (8), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar de stat cu personal didactic de predare încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată se organizează conform art. 89 alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru acest concurs, prin derogare de la prevederile articolului 254 alin. (8), litera a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, probele sunt: a) probă practică sau inspecție specială, evaluată prin acordarea de calificative “Admis/Respins”; b) probă scrisă cu aplicarea art. 89 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare privind angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de muncă, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării”, se arată în ordonanța de urgență.La definitivat, numărul de inspecții a fost redus de la două la „cel puțin una”. ”Prin derogare de la prevederile articolului 241, alineatul (1), litera (a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea acestuia, sesiunea 2020, etapa I eliminatorie, realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar, constă în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puțin o inspecţie la clasă”, scrie în ordonanță.Obținerea gradelor didactic este modificată prin actul normativ. Astfel, ”pentru evoluţia în carieră prin gradul didactic II, sesiunea 2020, – gradul didactic I, seria 2018-2020, se va putea obține de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedră de cel puțin 4 ani de la obținerea gradului didactic II prin promovarea a două inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, apreciate cu calificativul maxim și susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice ce se va putea realiza și on-line, în faţa comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educaţiei și Cercetării, prin derogare de la prevederile articolului 242, alineatul (5), literele b) și d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare”, scris în ordonanță.