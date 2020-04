Anisie: Elevii din anii terminali vor reveni la școală pe 2 iunie pentru două săptămâni / Maxim 10 elevi în clasă

Si pentru ca exista o preocupare constanta referitoare la conditiile de siguranta in scoli, vreau sa clarific urmatoarele aspecte: va asigur ca se vor lua toate masurile de siguranta, in asa fel incat sa evitam orice risc de imbolnavire

Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Sănătății, va elabora un ordin comun prin care vom stabili în mod clar toate măsurile de siguranță privind reluarea activității în unitățile de învățământ

În sala de clasă, igienizată după fiecare curs, vor fi maximum 10 elevi, respectând toate măsurile de distanțare socială. Repet: maximum 10 elevi într-o sală de clasă

În plus, vă anunț că inspectoratele școlare vor pune la dispoziție un Telverde pentru orice întrebare sau nelămurire din partea părinților, a elevilor sau a cadrelor didactice pe această temă În încheiere, vreau să subliniez că toate măsurile luate de Ministerul Educației și Cercetării respectă recomandările medicilor specialiști.

Prin urmare, obiectivele MEN în această perioadă sunt următoarele: încheierea cu bine a situației școlare, iar examenele pentru elevi, studenți și profesori să se desfășoare în siguranță și în conformitate cu legea

Principalele măsuri anunțate de ministrul Anisie:

Toate situațiile școlare vor fi încheiate cu doua note, iar tezele nu se vor mai suține

Evaluarea Nationala se va sustine incepand cu data de 15 iunie

Bacalaureatul va incepe cu probele scrise pe 22 iunie si va continua cu probele de competenta

Cursurile raman suspendate, insa continua invatarea asistata de tehnologie.

Elevii din anii terminali vor reveni la cursuri pe data de 2 iunie doar pentru două săptămâni de pregătire.

Studentii isi vor continua cursurile online, iar examenele se pot sustine si online.

Elevii din anii terminali vor reveni la cursuri pe data de 2 iunie doar pentru două săptămâni de pregătire, a anunțat ministrul Anisie. Se vor realiza in aceasta perioada numai activitati de pregatire si consiliere pentru examenele nationale.Pentru elevii care au probleme de sanatate sau au in familie persoane cu risc de imbolnavire, prezenta la scoala va fi optionala, iar decizia va apartine parintilor. In aceasta situatie insa, pregatirea elevului se va realiza in continuare in sistem online.